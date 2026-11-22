Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Beşiktaş, deplasmanda karşılaştığı Konyaspor'u 4-2 mağlup ederek önemli bir galibiyete imza attı. MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadyumu'nda oynanan karşılaşmadan üç puanla ayrılan siyah-beyazlılar, ligdeki çıkışını sürdürdü.

BEŞİKTAŞ DEPLASMANDA İLK KEZ KAZANDI

Konyaspor karşısında aldığı galibiyetle Süper Lig'de üst üste ikinci kez üç puana uzanan Beşiktaş, bu sezon İstanbul dışında ilk galibiyetini elde etti.

Puanını 25'e çıkaran siyah-beyazlı ekip, bu sonuçla lig sıralamasında 3. basamağa yükseldi.

KONYASPOR'DA KÖTÜ GİDİŞAT SÜRÜYOR

Sahasında Beşiktaş'a 4-2 mağlup olan Konyaspor ise ligdeki kötü sonuçların önüne geçemedi. Yeşil-beyazlı ekip, bu yenilgiyle birlikte üst üste üçüncü kez sahadan puansız ayrıldı.

8 puanda kalan Konya temsilcisi, haftayı 15. sırada tamamladı.