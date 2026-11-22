Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Beşiktaş, deplasmanda karşılaştığı Konyaspor'u 4-2 mağlup ederek önemli bir galibiyete imza attı. MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadyumu'nda oynanan karşılaşmadan üç puanla ayrılan siyah-beyazlılar, ligdeki çıkışını sürdürdü.
Konyaspor karşısında aldığı galibiyetle Süper Lig'de üst üste ikinci kez üç puana uzanan Beşiktaş, bu sezon İstanbul dışında ilk galibiyetini elde etti.
Puanını 25'e çıkaran siyah-beyazlı ekip, bu sonuçla lig sıralamasında 3. basamağa yükseldi.
Sahasında Beşiktaş'a 4-2 mağlup olan Konyaspor ise ligdeki kötü sonuçların önüne geçemedi. Yeşil-beyazlı ekip, bu yenilgiyle birlikte üst üste üçüncü kez sahadan puansız ayrıldı.
8 puanda kalan Konya temsilcisi, haftayı 15. sırada tamamladı.
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