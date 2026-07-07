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CANLI | Borac - Levski Sofya maç anlatımı! Maç ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? - 07 Temmuz 2026
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CANLI | Borac - Levski Sofya maç anlatımı! Maç ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? - 07 Temmuz 2026

Borac, 7 Temmuz 2026'da Gradski Stadion Banja Luka'da Levski Sofya ile karşılaşacak. Maçın hakemi Mehmet Türkmen olacak. İki takım için de kritik öneme sahip bu karşılaşma, futbolseverler için heyecan dolu anlar vaadediyor.

Burak Kavuncu

Maç Skoru

Stadyum Gradski Stadion Banja Luka
Hakem Mehmet Türkmen
Borac Borac
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Levski Sofya Levski Sofya

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