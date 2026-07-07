CANLI | Borac - Levski Sofya maç anlatımı! Maç ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? - 07 Temmuz 2026
Borac, 7 Temmuz 2026'da Gradski Stadion Banja Luka'da Levski Sofya ile karşılaşacak. Maçın hakemi Mehmet Türkmen olacak. İki takım için de kritik öneme sahip bu karşılaşma, futbolseverler için heyecan dolu anlar vaadediyor.
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