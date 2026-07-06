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A Milli Erkek Basketbol Takımı, grubu yenilgisiz tamamladı

A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA 2027 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 1. Tur C Grubu 6. ve son maçında İsviçre’yi 95-72 mağlup etti ve grubu namağlup lider tamamladı.

A Milli Erkek Basketbol Takımı, grubu yenilgisiz tamamladı

Salon: Sinan Erdem
Hakemler: Andris Aunkrogers (Letonya), Edgard Ceccarelli (Fransa), Silvia Marziali (İtalya)

A Milli Erkek Basketbol Takımı, grubu yenilgisiz tamamladı 1

Türkiye: Cedi Osman 15, Şehmus Hazer 10, Malachi Flynn 8, Adem Bona 15, Alperen Şengün 17, Sertaç Şanlı, Furkan Korkmaz 6, Erkan Yılmaz 3, Kenan Sipahi 3, Ömer Yurtseven 18, Berk Uğurlu, Yiğitcan Saybir
Başantrenör: Ergin Ataman

A Milli Erkek Basketbol Takımı, grubu yenilgisiz tamamladı 2

İsviçre: Boris Mbala 3, Shumacher 23, Niko Rocak 11, Selim Fofana 2, Killian Martin 2, Toni Rocak 12, Lucas Maniema 4, Yuri Solca 5, Noe Anabir 3, Dimitri Clerc 2, Luca Schaller 5
Başantrenör: Ilias Papatheodorou

  1. Periyot: 12-19
    Devre: 47-41
  2. Periyot: 76-52

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Burak Kavuncu tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
İsviçre Türkiye Basketbol
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