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Cristiano Ronaldo'nun Dünya Kupası rüyası sona erdi! Kupasız veda etti

Portekiz'in 2026 FIFA Dünya Kupası'na Son 16 Turu'nda veda etmesiyle Cristiano Ronaldo'nun Dünya Kupası kariyeri de sona erdi. Yıldız isim, kupayı kazanamadan turnuvaya veda etti.

Cristiano Ronaldo'nun Dünya Kupası rüyası sona erdi! Kupasız veda etti
Burak Kavuncu
Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo

POR Portekiz
Yaş: 41 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Al Nassr
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Portekiz'in 2026 FIFA Dünya Kupası'na Son 16 Turu'nda veda etmesiyle Cristiano Ronaldo'nun Dünya Kupası serüveni de sona erdi. Efsane futbolcu, kariyerini Dünya Kupası kupasını kaldıramadan noktalayacak.

DÜNYA KUPASI DEFTERİ KAPANDI

Cristiano Ronaldo nun Dünya Kupası rüyası sona erdi! Kupasız veda etti 1

2026 FIFA Dünya Kupası'nda Portekiz'in Son 16 Turu'nda elenmesiyle Cristiano Ronaldo için de bir dönem resmen sona erdi. Kariyeri boyunca sayısız başarıya imza atan yıldız futbolcu, Dünya Kupası kupasına ulaşamadan turnuvaya veda etti.

ALTI DÜNYA KUPASI, TEK HEDEF EKSİK KALDI

Ronaldo, Dünya Kupası kariyerinde altı farklı turnuvada Portekiz forması giydi. 2006'da yarı finale kadar yükselen yıldız oyuncu, 2022'de çeyrek final oynarken, 2026 organizasyonunda ise Son 16 Turu'nda elendi.

DÜNYA KUPASI PERFORMANSI

Cristiano Ronaldo nun Dünya Kupası rüyası sona erdi! Kupasız veda etti 2

Cristiano Ronaldo'nun Dünya Kupası performansı şu şekilde oluştu:

2006: Yarı Final – 1 gol
2010: Son 16 – 1 gol, 1 asist
2014: Grup Aşaması – 1 gol, 1 asist
2018: Son 16 – 4 gol
2022: Çeyrek Final – 1 gol
2026: Son 16 – 3 gol

TARİHE GEÇEN BİR KARİYER

Cristiano Ronaldo nun Dünya Kupası rüyası sona erdi! Kupasız veda etti 3

Milli takım kariyerinde sayısız rekora imza atan Cristiano Ronaldo, Dünya Kupası zaferini koleksiyonuna ekleyemese de futbol tarihinin en büyük isimlerinden biri olarak kariyerini tamamlamaya hazırlanıyor. Portekiz'in elenmesiyle birlikte yıldız futbolcunun Dünya Kupası sahnesindeki yolculuğu da resmen sona erdi.

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Anahtar Kelimeler:
Cristiano Ronaldo İspanya Portekiz
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