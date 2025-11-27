CANLI | Breidablik - Samsunspor maç anlatımı! Maç ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? - 27 Kasım 2025
27 Kasım 2025 tarihinde Laugardalsvöllur Stadyumu'nda gerçekleşecek Breidablik ve Samsunspor maçı, heyecan dolu bir karşılaşma vaadediyor. Hakem Denys Shurman'ın yöneteceği bu mücadelenin sonuçları büyük merakla bekleniyor.
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
Okuyucu Yorumları 0 yorum