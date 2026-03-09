SON DAKİKA | Premier Lig'de Ferdi Kadıoğlu fırtınası yaşanıyor! Durdurabilene aşk olsun

Yıldızlar karması İngiltere Premier Lig'de, takımların sezon içindeki form grafikleri ve oyuncuların bireysel performansları doğrultusunda beklenen piyasa değeri güncellemesi yapıldı. Birçok dünya yıldızının değerinde ciddi dalgalanmalar yaşanırken, gözler Ada'da forma giyen milli yıldızlarımıza çevrildi.

FERDİ KADIOĞLU'NDAN 2 MİLYON EUROLUK SIÇRAMA!

Brighton & Hove Albion formasıyla adaya çabuk uyum sağlayan ve istikrar abidesi haline gelen Ferdi Kadıoğlu, bu sezon çıktığı 33 maçtaki üstün performansıyla alkış topluyor.

Güncellemede değeri 2 milyon euro artan 24 yaşındaki milli sol bek, eski piyasa değeri olan 30 milyon euro seviyesine yeniden ulaşmayı başardı. Ferdi bu güncel değeriyle; Arda Güler, Kenan Yıldız ve Can Uzun'un ardından en değerli Türk futbolcular listesinde zirveyi zorlamaya devam ediyor.

ALTAY VE ENES'TE DÜŞÜŞ SİNYALLERİ...

Ferdi'nin yükselişine karşın, Premier Lig'deki diğer temsilcilerimiz için durum pek iç açıcı değil. Manchester United forması giyen milli eldiven Altay Bayındır, bu sezon sadece 6 maçta kaleyi koruyabildiği için piyasa değeri 7 milyon euroda sabit kaldı.

Bournemouth forması giyen tecrübeli golcü Enes Ünal ise takımında birçok maça çıkmasına rağmen toplamda 200 dakikanın altında süre alabildiği için 8 milyon euroda kaldı. Her iki oyuncunun da sınırlı süreler alması, piyasa değerlerindeki artışın önüne geçti.

GÜNCELLEMENİN KAZANANLARI VE KAYBEDENLERİ KİMLER?

Premier Lig genelindeki güncellemede en büyük çıkışı yakalayan genç yetenekler ve yıldızlar ise şunlar oldu:

Mateus Mané (Wolverhampton)

Junior Kroupi (Bournemouth)

Igor Thiago (Brentford)

Dominik Szoboszlai (Liverpool)

Takım bazında değerlendirildiğinde; kadro değerini en çok katlayan kulüpler Bournemouth, Sunderland ve Manchester United olurken; sezonun hayal kırıklığı yaratan ekiplerinden Tottenham, en büyük değer kaybını yaşayan takım olarak dikkat çekti.