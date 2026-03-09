SPOR

SON DAKİKA | Premier Lig'de Ferdi Kadıoğlu fırtınası yaşanıyor! Durdurabilene aşk olsun

Dünyanın en iyi ligi olarak kabul edilen İngiltere Premier Lig'de ara transfer döneminin resmen kapanmasıyla birlikte futbolcuların güncel piyasa değerleri yeniden belirlendi! Bireysel performanslar ve sakatlıkların doğrudan etki ettiği dev güncellemede, Brighton forması giyen milli gururumuz Ferdi Kadıoğlu istikrarlı performansının ödülünü alarak yükselişe geçti. Süre bulmakta zorlanan Altay Bayındır ve Enes Ünal ise yerinde saydı. İşte Ada'da değeri en çok artan ve düşen o isimler...

Emre Şen
Ferdi Kadıoğlu

Ferdi Kadıoğlu

TR Türkiye
Yaş: 27 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Brighton & Hove Albion
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Yıldızlar karması İngiltere Premier Lig'de, takımların sezon içindeki form grafikleri ve oyuncuların bireysel performansları doğrultusunda beklenen piyasa değeri güncellemesi yapıldı. Birçok dünya yıldızının değerinde ciddi dalgalanmalar yaşanırken, gözler Ada'da forma giyen milli yıldızlarımıza çevrildi.

FERDİ KADIOĞLU'NDAN 2 MİLYON EUROLUK SIÇRAMA!

SON DAKİKA | Premier Lig de Ferdi Kadıoğlu fırtınası yaşanıyor! Durdurabilene aşk olsun 1

Brighton & Hove Albion formasıyla adaya çabuk uyum sağlayan ve istikrar abidesi haline gelen Ferdi Kadıoğlu, bu sezon çıktığı 33 maçtaki üstün performansıyla alkış topluyor.

Güncellemede değeri 2 milyon euro artan 24 yaşındaki milli sol bek, eski piyasa değeri olan 30 milyon euro seviyesine yeniden ulaşmayı başardı. Ferdi bu güncel değeriyle; Arda Güler, Kenan Yıldız ve Can Uzun'un ardından en değerli Türk futbolcular listesinde zirveyi zorlamaya devam ediyor.

ALTAY VE ENES'TE DÜŞÜŞ SİNYALLERİ...

SON DAKİKA | Premier Lig de Ferdi Kadıoğlu fırtınası yaşanıyor! Durdurabilene aşk olsun 2

Ferdi'nin yükselişine karşın, Premier Lig'deki diğer temsilcilerimiz için durum pek iç açıcı değil. Manchester United forması giyen milli eldiven Altay Bayındır, bu sezon sadece 6 maçta kaleyi koruyabildiği için piyasa değeri 7 milyon euroda sabit kaldı.

Bournemouth forması giyen tecrübeli golcü Enes Ünal ise takımında birçok maça çıkmasına rağmen toplamda 200 dakikanın altında süre alabildiği için 8 milyon euroda kaldı. Her iki oyuncunun da sınırlı süreler alması, piyasa değerlerindeki artışın önüne geçti.

GÜNCELLEMENİN KAZANANLARI VE KAYBEDENLERİ KİMLER?

SON DAKİKA | Premier Lig de Ferdi Kadıoğlu fırtınası yaşanıyor! Durdurabilene aşk olsun 3

Premier Lig genelindeki güncellemede en büyük çıkışı yakalayan genç yetenekler ve yıldızlar ise şunlar oldu:

Mateus Mané (Wolverhampton)

Junior Kroupi (Bournemouth)

Igor Thiago (Brentford)

Dominik Szoboszlai (Liverpool)

Takım bazında değerlendirildiğinde; kadro değerini en çok katlayan kulüpler Bournemouth, Sunderland ve Manchester United olurken; sezonun hayal kırıklığı yaratan ekiplerinden Tottenham, en büyük değer kaybını yaşayan takım olarak dikkat çekti.

Anahtar Kelimeler:
Ferdi Kadıoğlu son dakika brighton Spor Haberleri son dakika spor haberleri
