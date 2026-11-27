Real Madrid forması giyen milli futbolcu Arda Güler, 2026-27 UEFA Şampiyonlar Ligi sezonunda asist krallığı yarışında zirvede yer aldı. Hücum organizasyonlarındaki etkinliği ve kilit paslarıyla dikkat çeken genç yıldız, Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki en prestijli turnuvasında öne çıkan isimlerden biri oldu.

PSV MAÇINDA İKİ ASİSTLE ÖNE ÇIKTI

Arda Güler, Real Madrid'in PSV'yi 5-1 mağlup ettiği karşılaşmada sergilediği performansla asist krallığı yarışındaki iddiasını güçlendirdi. Mücadelede 70 dakika sahada kalan milli oyuncu, yaptığı 2 asistle galibiyetin mimarları arasında yer aldı.

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE ASİST KRALI

Bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çıktığı maçlarda 1 gol ve 5 asistlik performans sergileyen Arda Güler, maç başına yüksek asist ortalaması ve ürettiği pozisyonlarla dikkat çekti. Genç futbolcunun turnuvadaki etkili oyunu, Real Madrid'in hücumdaki üretkenliğine doğrudan yansıdı.