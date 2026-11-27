UEFA Avrupa Ligi'nin beşinci haftasında Beşiktaş, İsrail temsilcisi Hapoel Beer-Sheva ile Gürcistan'ın Batum kentinde karşı karşıya geldi. Mücadele öncesinde ve karşılaşma sırasında tribünlerde Filistin'e destek gösterileri yaşandı.
Beşiktaş taraftarlarının Filistin bayrakları açtığı karşılaşmada Gürcü polisinin tribünlere biber gazı ve coplarla saldırması büyük tepki çekti. Yaşanan olaylar nedeniyle mücadele 25. dakikada durduruldu.
Tribünlerdeki olayların yatışmasının ardından yeniden başlayan karşılaşmada Beşiktaş, sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı. Siyah-beyazlı ekibin gollerini Olaitan ve Orkun Kökçü kaydetti.
Yaşanan tüm olumsuzluklara rağmen mücadeleyi kazanan Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde puanını 10'a yükseltti.
Karşılaşmanın ardından TRT 1 ekranlarında maçı anlatan spiker Hünkar Mutlu'nun sözleri ise geceye damga vurdu.
Beşiktaş'ın galibiyetinin ardından Mutlu, "Selam sana Gazze, selam sana Filistin!" ifadelerini kullandı.
TRT spikeri, temsilcimiz Beşiktaş'ın işgalci İsrail takımını mağlup ettiği maçı böyle duyurdu: 🇵🇸"Selam sana Gazze, selam sana Filistin" https://t.co/nSdsZqeR8I— TRT HABER (@trthaber) November 26, 2026
Beşiktaş taraftarlarının Filistin'e destek gösterilerinin ve tribünlerde yaşanan polis müdahalesinin ardından gelen bu sözler, futbolseverlerden büyük beğeni topladı.
Hünkar Mutlu'nun mesajı kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.
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