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Canlı cerrahi eşliğinde interaktif oturum

BURSA HABERLERİ  | 19.09.2020 14:22 | Son Güncelleme

Medicana Prokoloji Günleri, canlı cerrahi eşliğinde interaktif oturumla gerçekleştirildi.Medicana Bursa Hastanesi konferans salonunda gerçekleştirilen etkinliğe yaklaşık 40 hekim katıldı.

Medicana Prokoloji Günleri, canlı cerrahi eşliğinde interaktif oturumla gerçekleştirildi.
Medicana Bursa Hastanesi konferans salonunda gerçekleştirilen etkinliğe yaklaşık 40 hekim katıldı. Salgın sebebiyle sayısı sınırlı tutulan katılımcılar için zoom üzerinden de bağlantı gerçekleştirildi. Yaklaşık 400 hekimin katılımıyla canlı cerrahi izlendi. Hekimler teknikleri izlerken, diğer taraftan bilim adamları ile yeni yöntemleri tartışma fırsatı buldu. Sabah 09.30’da başlayan ve 7 farklı ameliyatın yapıldığı canlı cerrahi gün boyu devam etti.
Oturumda Mediana Bursa Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Ersin Öztürk, Prof. Dr. Sezai Leventoplu ve Op. Dr. Barış Gülcü, proktoloji makat bölge hastalıklarında güncel tedavileri hekimler ile paylaştı. Medicana Bursa Hastanesi Genel Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Remzi Karşı, "Tıbbi bilgi ve deneyimin paylaşılması sağlık sektöründe önemli bir yere sahiptir. Bu kapsamda doktorlarımızın deneyimlerini ve ülkemizin sahip olduğu sağlık teknolojilerini, konusunda uzman ve tıbbi gelişmeler açısından ülkesinde önemli role sahip kıymetli hekimlerimizle paylaşıyor olmak bizim için bir gurur vesilesi. Atak Cerrahi İşbirliği ile gerçekleştirdiğimiz Proktoloji Günleri etkinliği ile Medicana Bursa Hastanesi, bilimsel sorumluluk anlayışıyla genel cerrahi proktoloji alanında da konuklarımız olarak gördüğümüz hastalarımıza sağladığı faydaların yanında bilgiyi ve tecrübeyi paylaşarak, her açıdan örnek bir merkez olma yolunda bir adım daha atmıştır" dedi.
Hastane olarak cerrahların uzmanlığını teknolojik alt yapı ile desteklediklerini belirten Karşı, "Teknolojiyi önemseyen, odağında hasta olan ve hastaya en iyi hizmeti vermeyi hedefleyen bir hastane olmanın sorumluluğu ile güçlü hekim kadromuz ve teknolojik alt yapımız ile çok daha yararlı ve vizyon katan çalışmalar yapmayı planlıyoruz” diye konuştu.

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