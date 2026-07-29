CANLI | CS Universitatea Craiova - Levski Sofya maç anlatımı! Maç ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? - 29 Temmuz 2026
CS Universitatea Craiova, 29 Temmuz 2026 tarihinde kendi evinde Levski Sofya ile karşılaşacak. Maç, Ion Oblemenco Stadyumu'nda Matteo Marcenaro'nın yönetiminde gerçekleşecek. İki takımın bu mücadeledeki performansı, sezon için büyük bir dönüm noktası taşıyor.
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