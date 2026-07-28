İsmail Kartal'dan kader maçı öncesi açıklama

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu rövanş maçında yarın deplasmanda Polonya ekibi Gornik Zabrze ile karşılaşacak. Müsabaka öncesine Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, maçın oynanacağı Zabrze Arena’da düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

"İLK MAÇTA OLDUĞU GİBİ İYİ FUTBOL OYNAYARAK, HAK EDEREK TURU GEÇMEK İSTİYORUZ"

İlk olarak karşılaşmayı değerlendiren İsmail Kartal, "İlk maçta İstanbul’da evimizde iyi futbol oynadık. Birkaç golle daha maçı kazanabilirdik. Sonuçta 1-0 kazandık. Küçük bir avantajımız olsa da yarınki maça tüm oyuncularımızla birlikte çok iyi konsantre olduk. Rakibimizin bu haftaki ilk lig maçını da izledik. Yarın da ilk maçta olduğu gibi, -skoru koruyarak değil- iyi futbol oynayarak, hak ederek turu geçmek istiyoruz. Rakibimize de bu konuda saygı duyuyoruz. Tüm planlarımız bu yönde. Rakibimizin evinde taraftarlarıyla coşkulu bir oyun oynadığını, daha iyi mücadele ettiğini de gördük. Küçük bir avantajımız var. Bunun arkasına sığınmadan iyi mücadele ederek, hak ederek turu geçmek istiyoruz" dedi.

"TÜM OYUNCULARIM MAÇA HAZIR, HEPSİ KONSANTRE"

Forvet rotasyonuyla ilgili soruya İsmail Kartal, "Oyunumuzdan taviz vermeden maça çıkacağız. Tüm oyuncularım değerli. Hepsi birbirinden iyi durumda. Her geçen gün oyuncularımın performansı yükseliyor. Biraz daha zamana ihtiyacı olan oyuncularımız var, onların da performansının yükselmesi gerekiyor. Kendi içimizden bu bölgeye de alternatifler oluşturarak Antrenmanlarda bunu denedik. Yarın da ilk maçtaki gibi tüm oyuncularım maça hazır, hepsi konsantre. Biz de konsantreyiz. Elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız" yanıtını verdi.

"HİÇBİR OYUNCU İLE ARAMDA SORUN OLAMAZ"

Marco Asensio ile ilgili soruyu ise Kartal, "Biz ekip olarak her şeye konsantre olmuş durumdayız. İyi çalışıyoruz. Bunlara gülüp geçiyoruz. Biz kendi işimize bakıyoruz. İnsanlar farklı yerlerde farklı şeyler arıyorlar. Hangi takımda olursam olayım, benim hiçbir zaman hiçbir oyuncuyla aramda böyle kötü sorunlar olmamıştır. Bazen olmuştur, olanlarda yapmam gerekeni yapmışımdır. Ben samimi bir insanım. Asensio ile aramızda hiçbir sorun yok. Hiçbir oyuncu ile aramda sorun olamaz. Biz buraya sorun oluşturmaya gelmedik. Takımla birlikte takım ruhunu, takım karakterini oluşturarak herkesin özlediği iyi futbolumuzu gösterebilmek için oyuncularım sahada çok yüksek konsantrasyonla çalışıyorlar. Bizim oyun felsefemizi yerine getirebilmek için ortaya koymuş oldukları inanç bizi çok mutlu ediyor. Oyuncularımın hepsi değerli. Onlarla gurur duyuyorum. 1 aydan fazladır beraberiz, tüm oyuncularımla gurur duyuyorum. İnşallah bu sezon gurur duyduğum oyuncularımla beraber şampiyon olacağız ve tüm kupaları kazanacağımıza inanıyorum" şeklinde yanıtladı.

Yabancı kuralıyla ilgili yaptığı açıklamanın hatırlatılması üzerine Teknik Direktör İsmail Kartal, "Ben kuralla ilgili kendi fikrimi söyledim. Olursa bizim için ve bütün kulüpler için daha iyi olacağını söylemiştim. Bu bizim kendi fikrimiz. Olur, olmaz. Orasını bilemem" açıklamasını yaptı.

"BAZI OYUNCULARIN BİRAZ DAHA ZAMANA İHTİYACI VAR"

Hem takımın hem de oyuncuların gelişimine katkı verebilmek için çok çalıştıklarını belirten deneyimli çalıştırıcı, "Tüm oyuncularım iyi durumda. Hepsi çalışıyor, hepsiyle gurur duyuyoruz. Hepimiz yarınki maça konsantre olmuş durumdayız. Bu süreci ekibimizle beraber doğru götürdüğümüze inanıyorum. Hem takımın hem oyuncuların gelişimine katkı verebilmek için çok çalışıyoruz. Bazı oyuncuların biraz daha zamana ihtiyacı var. Hazır olan oyuncuları, oynaması gerekenleri rakibe göre yeri ve zamanı gelince de oynatıyoruz" dedi.

"İYİ BİR TAKIM OLMA YÖNÜNDE İLERLİYORUZ"

Son olarak takım içindeki rekabetle ilgili konuşan İsmail Kartal, tüm oyuncuların iyi çalıştığını, herkesin oynamayı, formayı hak ettiğini söyledi. Kartal, "Takım içinde çok güzel, çok tatlı bir rekabet var. İyi bir takım olma yönünde ilerliyoruz. Oyuncularımız her geçen gün oyun felsefemizi benimsiyorlar. Çok yüksek konsantrasyonla antrenmanlarda ortaya koydukları performans bizi çok mutlu ediyor. Bu performansı gördükten sonra diyoruz ki, ’Oyuncularımız oyun felsefemizi almaya başladılar, bunun karşılığını alacağımızı düşünüyoruz.’ Yarınki maçla ilgili Levent veya diğer oyuncularımla ilgili bir şey söylememe gerek yok. Herkes hazır, herkes iyi çalışıyor, herkes oynamayı, bu formayı hak ediyor. Yarın duruma göre, rakibe göre ekip olarak en iyi 11’i sahaya çıkaracağımızı düşünüyoruz" ifadeleriyle sözlerini noktaladı.