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Fenerbahçe, Gornik Zabrze'yi elemesi durumunda Sturm Graz ile karşılaşacak

Fenerbahçe, Gornik Zabrze'yi elemesi durumunda UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu'nda Avusturya ekibi Sturm Graz ile karşılaşacak. UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu ilk maçları 4-5 Ağustos, rövanşları ise 11 Ağustos tarihinde oynanacak.

Fenerbahçe, Gornik Zabrze'yi elemesi durumunda Sturm Graz ile karşılaşacak

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu rövanş maçında İskoçya ekibi Hearts ile Avusturya temsilcisi Sturm Graz karşı karşıya geldi. Tynecastle Park'ta oynanan mücadeleyi Sturm Graz, Simon Seidl ve Emran Soglo'nun golleriyle 2-0 kazandı. İlk maçta da 4-0 galip gelen Avusturya ekibi, tur atlayan taraf oldu.

Fenerbahçe, Gornik Zabrze yi elemesi durumunda Sturm Graz ile karşılaşacak 1

FENERBAHÇE TURU GEÇERSE RAKİBİ STRUM GRAZ

Fenerbahçe, Gornik Zabrze'yi elemesi durumunda UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu'nda Sturm Graz ile karşılaşacak. Sarı-lacivertliler, 3. eleme turuna kalması halinde ilk karşılaşmayı kendi sahasında yapacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu ilk maçları 4-5 Ağustos, rövanşları ise 11 Ağustos tarihinde oynanacak.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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