CANLI | CSKA Sofya - Karabağ maç anlatımı! Maç ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? - 30 Temmuz 2026
30 Temmuz 2026 tarihinde Vasil Levski Ulusal Stadyumu'nda CSKA Sofya ile Karabağ karşı karşıya gelecek. Hakem Bram Driessche yönetiminde gerçekleşecek bu maç, futbolseverler için büyük bir heyecan kaynağı olacak.
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