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Fenerbahçe'nin tur kahramanı Nathan Ake! Performansıyla geceye damga vurdu

Fenerbahçe'nin Gornik Zabrze'yi eleyerek Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu'na yükseldiği gecede Nathan Ake performansıyla alkış topladı. Hollandalı savunmacı hem istatistikleri hem de maç sonu açıklamalarıyla dikkat çekti.

Fenerbahçe'nin tur kahramanı Nathan Ake! Performansıyla geceye damga vurdu
Burak Kavuncu
Nathan Ake

Nathan Ake

HOL Hollanda
Yaş: 31 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu rövanşında deplasmanda Gornik Zabrze ile 1-1 berabere kalarak toplamda 2-1'lik skorla adını bir üst tura yazdırdı. Sarı-lacivertlilerde gecenin öne çıkan ismi ise savunmadaki kusursuz performansıyla Nathan Aké oldu.

İSTATİSTİKLERİYLE FARK YARATTI

Fenerbahçe nin tur kahramanı Nathan Ake! Performansıyla geceye damga vurdu 1

Savunmanın bel kemiği olan Nathan Aké, yalnızca güven veren oyunuyla değil, rakamlara da damga vurdu. Topu kullanmadaki kusursuzluğu ve savunmadaki etkinliğiyle öne çıkan Hollandalı stoper, Fenerbahçe'nin tur biletini almasında başrol oynayan isimlerden biri oldu. Karşılaşmayı tamamladığı istatistikler, performansının ne kadar etkileyici olduğunu gözler önüne serdi.

Tecrübeli stoper, karşılaşmayı;

52/52 isabetli pas,
%100 pas başarısı,
7 sahipsiz top kazanma,
3 pas arası,
4 uzaklaştırma,
1 kilit pas,
5 üçüncü bölgeye pas

istatistikleriyle tamamladı ve Fenerbahçe savunmasının en güven veren ismi oldu.

"KENDİ KENDİMİZE ZORLAŞTIRDIK"

Fenerbahçe nin tur kahramanı Nathan Ake! Performansıyla geceye damga vurdu 2

Maçın ardından değerlendirmelerde bulunan Aké, tur atladıkları için mutlu olduklarını belirterek, "Ana hedefimiz buydu. Maça iyi başladık ve erken golü bulduk. Ancak golden sonra geri çekildik, rakibi üzerimize çektik. Pozisyonlar verdik ve maçı kendi kendimize zorlaştırdık. İkinci yarıda daha iyi oynadık. Farkı artırabilecek fırsatlar yakaladık ama değerlendiremedik." ifadelerini kullandı.

SKRINIAR'A ÖVGÜ

Fenerbahçe nin tur kahramanı Nathan Ake! Performansıyla geceye damga vurdu 3

Savunmadaki partneri Milan Skriniar hakkında da konuşan Hollandalı futbolcu, "Aramızdaki iletişim çok iyi. Kendisi hem karakter olarak çok iyi biri hem de üst düzey bir futbolcu. Zeki, topla kaliteli ve güven veren bir isim. Birlikte oynadıkça çok daha iyi bir ikili olacağız." sözleriyle takım arkadaşına övgüde bulundu.

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Anahtar Kelimeler:
Nathan Ake Gornik Zabrze-Fenerbahçe
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