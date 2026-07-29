Emre Bol'dan Fenerbahçe'ye sert çıkış! "İsmail hoca bu takıma ne yaptın?"

Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi elemesinde Gornik Zabrze'yi eleyerek tur atlamasına rağmen sergilenen oyun tartışılmaya devam ediyor. Sarı-lacivertlilerin performansını değerlendiren spor yorumcusu Emre Bol, hem takım oyununu hem de bazı futbolcuları sert ifadelerle eleştirdi.

"İRFAN CAN KİM YA?"

Emre Bol, İrfan Can Kahveci'ye yönelik dikkat çeken açıklamalarda bulunarak, "İrfan Can kim ya? Bu tip adamlarla yolları ayırma zamanı geldi." ifadelerini kullandı.

Tecrübeli yorumcu sözlerini, "İrfan Can Kahveci, 'Ha patladı ha patlayacak' diye yıllardır bekleniyor. Bana göre İrfan Can, Fenerbahçe'nin içinde zaten patladı. Artık İrfan'ı, Çağlar'ı ve Cengiz'i görmek istemiyorum." diyerek sürdürdü.

"BU OYUN YETMEZ"

Fenerbahçe'nin turu geçmesine rağmen oyun anlamında beklentilerin uzağında kaldığını dile getiren Emre Bol, "Geçen seneki Fenerbahçe'den farklı bir takım izlemek istiyorum. İlk maçtan sonra da söylemiştik; 1-0'lık skor bu eşleşme için yeterli değil. İç sahada üç-dört golü bulup Polonya'ya rahat gitmeliydin. Fenerbahçe turu geçti ama takımın eksikleri çok net şekilde ortada." değerlendirmesinde bulundu.

"İSMAİL HOCA BU TAKIMA NE YAPTIN?"

Emre Bol, Fenerbahçe'nin bir sonraki turda karşılaşacağı rakibine karşı mevcut kadroyla işinin zor olduğunu savundu. Sarı-lacivertlilerin oyun olarak geriye gittiğini öne süren Bol, "Büyük ihtimalle Sturm Graz karşısına da yine aynı kadroyla çıkacaksın. Bu takım Sturm Graz'ı geçemez, Şampiyonlar Ligi'ne gidemez. Geçen sezon Fenerbahçe'nin bir oyun kimliği vardı. İsmail hoca bu takıma ne yaptın? İleri gitmesi gereken takım tam tersine geriye gitmiş." ifadelerini kullandı.