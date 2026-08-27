CANLI | CSKA Sofya - OFI Crete maç anlatımı! Maç ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? - 27 Ağustos 2026
27 Ağustos 2026 tarihinde Vasil Levski Ulusal Stadyumu'nda CSKA Sofya ile OFI Crete takımları karşı karşıya gelecek. Hakem Ivan Kruzliak'ın yöneteceği bu mücadele, futbolseverler için heyecan verici bir savaş niteliğinde.
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