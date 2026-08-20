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CANLI | Dinamo City - Pafos FC maç anlatımı! Maç ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? - 20 Ağustos 2026
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CANLI | Dinamo City - Pafos FC maç anlatımı! Maç ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? - 20 Ağustos 2026

20 Ağustos 2026'da Elbasan Arena'da oynanacak Dinamo City - Pafos FC maçı, futbolseverler için heyecan verici bir mücadele sunacak. Hakem Lawrence Visser'in yöneteceği karşılaşma, takımlar arasındaki rekabeti yeni bir boyuta taşıyacak.

Cevdet Berker İşleyen

Maç Skoru

Stadyum Elbasan Arena
Hakem Lawrence Visser
Dinamo City Dinamo City
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Pafos FC Pafos FC

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