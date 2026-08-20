CANLI | Dinamo City - Pafos FC maç anlatımı! Maç ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? - 20 Ağustos 2026
20 Ağustos 2026'da Elbasan Arena'da oynanacak Dinamo City - Pafos FC maçı, futbolseverler için heyecan verici bir mücadele sunacak. Hakem Lawrence Visser'in yöneteceği karşılaşma, takımlar arasındaki rekabeti yeni bir boyuta taşıyacak.
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