Yasin Kol'un dev maçtaki o kararı yeniden gündemde: 2 senede tam 6 derbi! İşte yönettiği derbiler...

İstanbul’da “Hakemler Dosyası” soruşturması kapsamında Süper Lig hakemi Yasin Kol ile Süper Lig yardımcı hakemi Göktuğ Hazar Erel’in gözaltına alınması futbol gündeminde geniş yankı uyandırdı.

Soruşturma kapsamında Yasin Kol’un para hareketlerinin incelendiği ve transferlerin miktarı ile paranın geliş ve gidiş yönünün yasa dışı bahis oynadığına işaret ettiği yönünde tespitler yapıldığı belirtildi.

Yaşanan gelişmelerin ardından Yasin Kol’un yönettiği karşılaşmalar ve bu maçlarda verdiği tartışmalı kararlar yeniden gündeme taşındı.

YÖNETTİĞİ DERBİLER YENİDEN GÜNDEMDE

Özellikle büyük takımların karşı karşıya geldiği mücadelelerde verdiği kararlarla sık sık eleştirilerin odağında yer alan Yasin Kol’un yönettiği derbiler dikkat çekti.

Kol’un 2024-2025 sezonundan önce herhangi bir derbide görev almadığı, 2025-2026 sezonunda ise dört büyük derbide düdük çaldığı görüldü.

Yasin Kol’un yönettiği derbiler şöyle:

2024-2025 sezonu: Beşiktaş 2-1 Galatasaray

2024-2025 sezonu: Fenerbahçe 0-1 Beşiktaş

2025-2026 sezonu: Galatasaray 1-1 Beşiktaş

2025-2026 sezonu: Fenerbahçe 1-1 Galatasaray

2025-2026 sezonu: Fenerbahçe 1-0 Beşiktaş

2025-2026 sezonu: Galatasaray 3-0 Fenerbahçe

EDERSON’A GÖSTERDİĞİ KIRMIZI KART TARTIŞMA YARATMIŞTI

Yasin Kol’un yönettiği Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde verdiği kararlar uzun süre spor kamuoyunun gündeminde kaldı.

Karşılaşmada Fenerbahçe kalecisi Ederson’a gösterilen kırmızı kart, maçın ardından günlerce tartışıldı. Pozisyonla ilgili farklı değerlendirmeler yapılırken Kol’un kararı eleştirilerin merkezinde yer aldı.

OSİMHEN’İN HAREKETLERİ GÜNDEM OLMUŞTU

Kol’un yönettiği Galatasaray-Beşiktaş derbisinde ise Victor Osimhen’in maç içerisindeki hareketleri tartışma konusu oldu.

Karşılaşmanın ardından çok sayıda eski hakem, Nijeryalı futbolcunun söz konusu hareketleri nedeniyle kırmızı kart görmesi gerektiği yönünde görüş bildirdi.

FENERBAHÇE’NİN PENALTI KARARI TARTIŞILDI

Yasin Kol’un yönettiği Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde sarı-lacivertli ekibin kazandığı penaltı da tartışmalı pozisyonlar arasında yer aldı.

Mücadelenin ardından yapılan değerlendirmelerde, penaltıya neden olan müdahalenin ceza sahası dışında gerçekleştiği yönündeki yorumlar öne çıktı.

Soruşturma kapsamında yaşanan son gelişmelerle birlikte Yasin Kol’un geçmişte yönettiği derbiler ve bu karşılaşmalardaki hakem kararları yeniden futbol gündeminin önemli başlıkları arasına girdi.