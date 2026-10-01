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Trabzonspor hazırlık maçında Drogheda United'a 1-0 mağlup oldu!

Trabzonspor, 13 yıl aradan sonra karşı karşıya geldiği kardeş kulübü Drogheda United’e hazırlık maçında 1-0 mağlup oldu. Bordo-mavililer sahasında istediği sonucu alamazken, karşılaşmanın ardından iki takım futbolcuları ve taraftarları arasında dostluk görüntüleri yaşandı.

Trabzonspor hazırlık maçında Drogheda United'a 1-0 mağlup oldu!
Cevdet Berker İşleyen

Trabzonspor, hazırlık karşılaşmasında sahasında ağırladığı Drogheda United’e 1-0 mağlup oldu.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0'lık eşitlik ile tamamlandı.

86’ıncı dakikada Farrel’ın kullandığı köşe vuruşunda ceza sahasında topa yükselen Keely topu Agbaje’ye indirdi. Agbaje’nin vuruşunda top ağlarla buluştu. 0-1.

Karşılaşma konuk ekip Drogheda United’in 1-0 üstünlüğü ile tamamlandı.

13 YIL ÖNCE İPTAL OLMUŞTU

2010 yılında kendisiyle aynı renkleri taşıyan ve ambleminde ay yıldız taşıyan Drogheda United ile kardeş olan Trabzonspor 13 yıl sonra karşı karşıya geldi. En son 21 Mart 2013 yılında İrlanda’nın başkenti Dublin’e gitmişti. Yapılması planlanan maç yağmur dolayısıyla iptal edilmişti. İki takım ilk kez karşı karşıya geldi.

MAÇI TAKİP ETTİLER

Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Aivo Orav ile bazı AB üye devletlerinin büyükelçileri de karşılaşmayı izleyenler arasında yer aldı.

KARŞILAŞMA SONRASI DOSTLUK RÜZGARI

Karşılaşmanın ardından iki kulübün temsilcileri ve futbolcuları toplu fotoğraf çekildi. Taraftarlar fotoğraf çekiminin ardından konuk ekip Drogheda United oyuncularını tribünlere çağırdı ve alkışladı.

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Trabzonspor
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