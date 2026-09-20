(Özet) Erzurumspor FK - Samsunspor Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

Maç Skoru
88. Dakika
Celil Yüksel tarafından çekilen şutu kaleci kurtarıyor.
86. Dakika
Samsunspor takımında Emre Kılınç, sarı kart görüyor.
79. Dakika
Erzurumspor FK takımı bu dakikada tabelayı değiştirme fırsatına yaklaşıyor ancak ceza sahası içi sol çaprazından Ibrahim Diabate tarafından çekilen şut çerçeveyi bulmuyor.
82. Dakika
Erzurumspor FK takımının teknik direktörü, oyuncu değişikliği ile maça müdahale ediyor. Orhan Ovacıklı çıkıyor ve yerine Festy Ebosele oyuna giriyor.
79. Dakika
Samsunspor takımı korner kullanacak.
79. Dakika
Samsunspor takımında oyuncu değişikliği; Samed Onur oyundan çıkarken Yalçın Kayan oyuna giren isim.
77. Dakika
Erzurumspor FK takımında Brandon Baiye, sarı kart görüyor.
74. Dakika
Erzurumspor FK takımı korner kullanacak.
72. Dakika
Sol kanatta rakip yarı alanın ortalarında topla buluşan Emre Kılınç ofsayta yakalanıyor.
71. Dakika
Ceza sahası içinde topla buluşan Ibrahim Diabate, altıpas üzerinden vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.
71. Dakika
Erzurumspor FK takımı korner kullanacak.
69. Dakika
Samsunspor için Josafat Mendes şut atıyor. Kaleci kurtarıyor.
67. Dakika
Erzurumspor FK takımının teknik direktörü, oyuncu değişikliği ile maça müdahale ediyor. Miguel Cardoso çıkıyor ve yerine Ibrahim Diabate oyuna giriyor.
66. Dakika
Erzurumspor FK takımının teknik direktörü, oyuncu değişikliği ile maça müdahale ediyor. Eren Tozlu çıkıyor ve yerine Gyrano Kerk oyuna giriyor.
66. Dakika
Sefa Akgün rakip ceza sahasına girmeden şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.
65. Dakika
Samsunspor takımında oyuncu değişikliği; Elliot Watt oyundan çıkarken Antoine Sekongo oyuna giren isim.
64. Dakika
Samsunspor takımında Samed Onur, sarı kart görüyor.
63. Dakika
Ceza sahasında Mohamed Bayo topla buluşuyor, ancak hakem hakem pozisyonun ofsayt olduğuna karar veriyor.
63. Dakika
Samsunspor takımı bu dakikada tabelayı değiştirme fırsatına yaklaşıyor ancak ceza sahası içi sol çaprazından Logi Tomasson tarafından çekilen şut çerçeveyi bulmuyor.
62. Dakika
Erzurumspor FK için Eren Tozlu şut atıyor. Kaleci kurtarıyor.
57. Dakika
Erzurumspor FK takımının teknik direktörü, oyuncu değişikliği ile maça müdahale ediyor. Martin Rodriguez çıkıyor ve yerine Sefa Akgün oyuna giriyor.
55. Dakika
Celil Yüksel rakip yarı alanın ortalarında uzak mesafeden şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.
52. Dakika
Samsunspor takımı Samed Onur ile gol fırsatını değerlendiremiyor. Ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören bir noktadan Samed Onur tarafından çekilen şut çerçeveyi bulmuyor.
46. Dakika
Hakem ikinci yarıyı başlatıyor.
46. Dakika
Samsunspor takımının teknik direktörü, oyuncu değişikliği ile maça müdahale ediyor. Saikuba Jarju çıkıyor ve yerine Tanguy Coulibaly oyuna giriyor.
45. Dakika
Nihad Mujakic altıpas üzerinden şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.
45. Dakika
Hakem müsabakanın ilk yarısını bitiriyor
45. Dakika
Elisha Owusu önemli bir poziyonu değerlendiremiyor. Ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören bir noktada topla buluşan Elisha Owusu tarafından çekilen şut defansın müdahalesiyle engelleniyor.
45. Dakika
GOL! Miguel Cardoso Erzurumspor FK takımını öne geçiren golü atıyor.
41. Dakika
Erzurumspor FK takımı bu dakikada tabelayı değiştirme fırsatına yaklaşıyor ancak ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören bir noktadan Martin Rodriguez tarafından çekilen şut defansın müdahalesiyle engelleniyor.
1. Dakika
Samsunspor, Emre Kılınç ile köşe vuruşu kullanıyor.
33. Dakika
Erzurumspor FK takımında Elisha Owusu, sarı kart görüyor.
31. Dakika
Martin Rodriguez ile Erzurumspor FK takımı köşe vuruşu kullanacak.
24. Dakika
Mohamed Bayo rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi karşısına alıp şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.
22. Dakika
Samsunspor takımı korner kullanacak.
18. Dakika
Erzurumspor FK takımında Miguel Cardoso, sarı kart görüyor.
15. Dakika
Gabriele Guarino penaltı noktası çevresinden şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.
15. Dakika
Emre Kılınç ile Samsunspor takımı köşe vuruşu kullanacak.
8. Dakika
Samed Onur, rakip yarı alanın ortalarında kaleye uzak sayılabilecek bir mesafeden vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.
8. Dakika
Celil Yüksel ile Samsunspor takımı köşe vuruşu kullanacak.
1. Dakika
Samsunspor, Emre Kılınç ile köşe vuruşu kullanıyor.
1. Dakika
İlk düdük çalıyor ve maç başlıyor.
15:59
Erzurumspor FK - Samsunspor maçının kadroları açıklandı.
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