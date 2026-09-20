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(Özet) Erzurumspor FK - Samsunspor Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları
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(Özet) Erzurumspor FK - Samsunspor Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

Erzurumspor FK, evinde Samsunspor'u 1-0 mağlup ederek önemli bir galibiyet aldı; Miguel Cardoso'nun attığı gol ve maçtaki heyecan dolu anlar göz önündeydi.

Cevdet Berker İşleyen

Maç Skoru

Yayıncı Kuruluş beIN Sports 2
Stadyum Kazım Karabekir Stadı
Hakem Abdullah Taşkınsoy
Erzurumspor FK Erzurumspor FK
1
MS
0
Samsunspor Samsunspor
45' Miguel Cardoso
Canlı Maç Anlatımı icon

88. Dakika

İSABETLİ ŞUT | SAMSUNSPOR

Celil Yüksel tarafından çekilen şutu kaleci kurtarıyor.

Canlı Maç Anlatımı icon

86. Dakika

SARI KART | SAMSUNSPOR

Samsunspor takımında Emre Kılınç, sarı kart görüyor.

Canlı Maç Anlatımı icon

79. Dakika

İSABETSİZ ŞUT | ERZURUMSPOR FK

Erzurumspor FK takımı bu dakikada tabelayı değiştirme fırsatına yaklaşıyor ancak ceza sahası içi sol çaprazından Ibrahim Diabate tarafından çekilen şut çerçeveyi bulmuyor.

Canlı Maç Anlatımı icon

82. Dakika

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ | ERZURUMSPOR FK

Erzurumspor FK takımının teknik direktörü, oyuncu değişikliği ile maça müdahale ediyor. Orhan Ovacıklı çıkıyor ve yerine Festy Ebosele oyuna giriyor.

Canlı Maç Anlatımı icon

79. Dakika

KORNER | SAMSUNSPOR

Samsunspor takımı korner kullanacak.

Canlı Maç Anlatımı icon

79. Dakika

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ | SAMSUNSPOR

Samsunspor takımında oyuncu değişikliği; Samed Onur oyundan çıkarken Yalçın Kayan oyuna giren isim.

Canlı Maç Anlatımı icon

77. Dakika

SARI KART | ERZURUMSPOR FK

Erzurumspor FK takımında Brandon Baiye, sarı kart görüyor.

Canlı Maç Anlatımı icon

74. Dakika

KORNER | ERZURUMSPOR FK

Erzurumspor FK takımı korner kullanacak.

Canlı Maç Anlatımı icon

72. Dakika

OFSAYT | SAMSUNSPOR

Sol kanatta rakip yarı alanın ortalarında topla buluşan Emre Kılınç ofsayta yakalanıyor.

Canlı Maç Anlatımı icon

71. Dakika

İSABETSİZ ŞUT | ERZURUMSPOR FK

Ceza sahası içinde topla buluşan Ibrahim Diabate, altıpas üzerinden vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.

Canlı Maç Anlatımı icon

71. Dakika

KORNER | ERZURUMSPOR FK

Erzurumspor FK takımı korner kullanacak.

Canlı Maç Anlatımı icon

69. Dakika

İSABETLİ ŞUT | SAMSUNSPOR

Samsunspor için Josafat Mendes şut atıyor. Kaleci kurtarıyor.

Canlı Maç Anlatımı icon

67. Dakika

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ | ERZURUMSPOR FK

Erzurumspor FK takımının teknik direktörü, oyuncu değişikliği ile maça müdahale ediyor. Miguel Cardoso çıkıyor ve yerine Ibrahim Diabate oyuna giriyor.

Canlı Maç Anlatımı icon

66. Dakika

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ | ERZURUMSPOR FK

Erzurumspor FK takımının teknik direktörü, oyuncu değişikliği ile maça müdahale ediyor. Eren Tozlu çıkıyor ve yerine Gyrano Kerk oyuna giriyor.

Canlı Maç Anlatımı icon

66. Dakika

İSABETSİZ ŞUT | ERZURUMSPOR FK

Sefa Akgün rakip ceza sahasına girmeden şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.

Canlı Maç Anlatımı icon

65. Dakika

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ | SAMSUNSPOR

Samsunspor takımında oyuncu değişikliği; Elliot Watt oyundan çıkarken Antoine Sekongo oyuna giren isim.

Canlı Maç Anlatımı icon

64. Dakika

SARI KART | SAMSUNSPOR

Samsunspor takımında Samed Onur, sarı kart görüyor.

Canlı Maç Anlatımı icon

63. Dakika

OFSAYT | SAMSUNSPOR

Ceza sahasında Mohamed Bayo topla buluşuyor, ancak hakem hakem pozisyonun ofsayt olduğuna karar veriyor.

Canlı Maç Anlatımı icon

63. Dakika

İSABETSİZ ŞUT | SAMSUNSPOR

Samsunspor takımı bu dakikada tabelayı değiştirme fırsatına yaklaşıyor ancak ceza sahası içi sol çaprazından Logi Tomasson tarafından çekilen şut çerçeveyi bulmuyor.

Canlı Maç Anlatımı icon

62. Dakika

İSABETLİ ŞUT | ERZURUMSPOR FK

Erzurumspor FK için Eren Tozlu şut atıyor. Kaleci kurtarıyor.

Canlı Maç Anlatımı icon

57. Dakika

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ | ERZURUMSPOR FK

Erzurumspor FK takımının teknik direktörü, oyuncu değişikliği ile maça müdahale ediyor. Martin Rodriguez çıkıyor ve yerine Sefa Akgün oyuna giriyor.

Canlı Maç Anlatımı icon

55. Dakika

İSABETSİZ ŞUT | SAMSUNSPOR

Celil Yüksel rakip yarı alanın ortalarında uzak mesafeden şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.

Canlı Maç Anlatımı icon

52. Dakika

İSABETSİZ ŞUT | SAMSUNSPOR

Samsunspor takımı Samed Onur ile gol fırsatını değerlendiremiyor. Ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören bir noktadan Samed Onur tarafından çekilen şut çerçeveyi bulmuyor.

Canlı Maç Anlatımı icon

46. Dakika

İKİNCİ YARI BAŞLADI

Hakem ikinci yarıyı başlatıyor.

Canlı Maç Anlatımı icon

46. Dakika

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ | SAMSUNSPOR

Samsunspor takımının teknik direktörü, oyuncu değişikliği ile maça müdahale ediyor. Saikuba Jarju çıkıyor ve yerine Tanguy Coulibaly oyuna giriyor.

Canlı Maç Anlatımı icon

45. Dakika

İSABETSİZ ŞUT | ERZURUMSPOR FK

Nihad Mujakic altıpas üzerinden şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.

Canlı Maç Anlatımı icon

45. Dakika

İLK YARI SONU

Hakem müsabakanın ilk yarısını bitiriyor

Canlı Maç Anlatımı icon

45. Dakika

ENGELLENEN ŞUT | ERZURUMSPOR FK

Elisha Owusu önemli bir poziyonu değerlendiremiyor. Ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören bir noktada topla buluşan Elisha Owusu tarafından çekilen şut defansın müdahalesiyle engelleniyor.

Canlı Maç Anlatımı icon

45. Dakika

GOL | ERZURUMSPOR FK

GOL! Miguel Cardoso Erzurumspor FK takımını öne geçiren golü atıyor.

Canlı Maç Anlatımı icon

41. Dakika

ENGELLENEN ŞUT | ERZURUMSPOR FK

Erzurumspor FK takımı bu dakikada tabelayı değiştirme fırsatına yaklaşıyor ancak ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören bir noktadan Martin Rodriguez tarafından çekilen şut defansın müdahalesiyle engelleniyor.

Canlı Maç Anlatımı icon

1. Dakika

KORNER | SAMSUNSPOR

Samsunspor, Emre Kılınç ile köşe vuruşu kullanıyor.

Canlı Maç Anlatımı icon

33. Dakika

SARI KART | ERZURUMSPOR FK

Erzurumspor FK takımında Elisha Owusu, sarı kart görüyor.

Canlı Maç Anlatımı icon

31. Dakika

KORNER | ERZURUMSPOR FK

Martin Rodriguez ile Erzurumspor FK takımı köşe vuruşu kullanacak.

Canlı Maç Anlatımı icon

24. Dakika

İSABETSİZ ŞUT | SAMSUNSPOR

Mohamed Bayo rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi karşısına alıp şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.

Canlı Maç Anlatımı icon

22. Dakika

KORNER | SAMSUNSPOR

Samsunspor takımı korner kullanacak.

Canlı Maç Anlatımı icon

18. Dakika

SARI KART | ERZURUMSPOR FK

Erzurumspor FK takımında Miguel Cardoso, sarı kart görüyor.

Canlı Maç Anlatımı icon

15. Dakika

İSABETSİZ ŞUT | SAMSUNSPOR

Gabriele Guarino penaltı noktası çevresinden şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.

Canlı Maç Anlatımı icon

15. Dakika

KORNER | SAMSUNSPOR

Emre Kılınç ile Samsunspor takımı köşe vuruşu kullanacak.

Canlı Maç Anlatımı icon

8. Dakika

İSABETSİZ ŞUT | SAMSUNSPOR

Samed Onur, rakip yarı alanın ortalarında kaleye uzak sayılabilecek bir mesafeden vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.

Canlı Maç Anlatımı icon

8. Dakika

KORNER | SAMSUNSPOR

Celil Yüksel ile Samsunspor takımı köşe vuruşu kullanacak.

Canlı Maç Anlatımı icon

1. Dakika

KORNER | SAMSUNSPOR

Samsunspor, Emre Kılınç ile köşe vuruşu kullanıyor.

Canlı Maç Anlatımı icon

1. Dakika

MAÇ BAŞLADI

İlk düdük çalıyor ve maç başlıyor.

15:59

KADROLAR AÇIKLANDI !

Erzurumspor FK - Samsunspor maçının kadroları açıklandı.

13:00 - 20 Eylül 2026

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Anahtar Kelimeler:
Samsunspor
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