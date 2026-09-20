(Özet) Erzurumspor FK - Samsunspor Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

05:00 - 20 Eylül 2026

ERZURUMSPOR FK - SAMSUNSPOR MAÇI ÖNCESİ: SAKATLAR, SON DURUM VE İSTATİSTİKLER



Erzurumspor FK, Samsunspor ile 20 Eylül 2026 tarihinde karşı karşıya geliyor. Her iki takım da son dönem form grafikleriyle dikkat çekiyor. Maç öncesi son istatistikleri ve önemli detayları haberimizde derledik.