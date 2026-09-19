Trabzonspor'dan derbinin ardından Galatasaray için olay paylaşım!

Trabzonspor, Süper Lig’in 6. haftasında sahasında Galatasaray’ı konuk etti. Papara Park’ta oynanan mücadelede bordo-mavililer, rakibine gol yağdırarak sahadan 4-0 gibi farklı bir galibiyetle ayrıldı.

TRABZONSPOR’DAN FARKLI GALİBİYET

Karşılaşma boyunca etkili bir futbol ortaya koyan Trabzonspor, Galatasaray karşısında bulduğu gollerle üstünlüğünü perçinledi. Bordo-mavililer, 90 dakika sonunda rakibini 4-0 mağlup ederek önemli bir galibiyete imza attı.

GALATASARAY’IN YENİLMEZLİK SERİSİ SONA ERDİ

Bu sonuçla birlikte Galatasaray, sezonun ilk mağlubiyetini Trabzonspor karşısında aldı. Sarı-kırmızılıların ligdeki namağlup serisi Papara Park’ta son bulurken, Trabzonspor ise derbiden moral depolayarak çıktı.

MAÇ SONU GÖNDERME

Karşılaşmanın son düdüğünün ardından Trabzonspor’un sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yapıldı. Bordo-mavililer, 4-0’lık galibiyetin ardından Galatasaray’a göndermede bulunan paylaşımıyla derbi zaferini kutladı.

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