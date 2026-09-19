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Trabzonspor'dan derbinin ardından Galatasaray için olay paylaşım!

Trabzonspor, sahasında Galatasaray’ı 4-0 mağlup ederek rakibine bu sezonki ilk yenilgisini yaşattı. Bordo-mavililer, tarihi galibiyetin ardından sosyal medya hesabından yaptığı dikkat çeken paylaşımla sarı-kırmızılılara göndermede bulundu.

Trabzonspor'dan derbinin ardından Galatasaray için olay paylaşım!
Cevdet Berker İşleyen

Trabzonspor, Süper Lig’in 6. haftasında sahasında Galatasaray’ı konuk etti. Papara Park’ta oynanan mücadelede bordo-mavililer, rakibine gol yağdırarak sahadan 4-0 gibi farklı bir galibiyetle ayrıldı.

TRABZONSPOR’DAN FARKLI GALİBİYET

Trabzonspor dan derbinin ardından Galatasaray için olay paylaşım! 1

Karşılaşma boyunca etkili bir futbol ortaya koyan Trabzonspor, Galatasaray karşısında bulduğu gollerle üstünlüğünü perçinledi. Bordo-mavililer, 90 dakika sonunda rakibini 4-0 mağlup ederek önemli bir galibiyete imza attı.

GALATASARAY’IN YENİLMEZLİK SERİSİ SONA ERDİ

Bu sonuçla birlikte Galatasaray, sezonun ilk mağlubiyetini Trabzonspor karşısında aldı. Sarı-kırmızılıların ligdeki namağlup serisi Papara Park’ta son bulurken, Trabzonspor ise derbiden moral depolayarak çıktı.

Trabzonspor dan derbinin ardından Galatasaray için olay paylaşım! 2

MAÇ SONU GÖNDERME

Karşılaşmanın son düdüğünün ardından Trabzonspor’un sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yapıldı. Bordo-mavililer, 4-0’lık galibiyetin ardından Galatasaray’a göndermede bulunan paylaşımıyla derbi zaferini kutladı.

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MS
Trabzonspor Trabzonspor
4 - 0
Galatasaray Galatasaray

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