Trabzonspor'dan derbinin ardından Galatasaray için olay paylaşım!

Trabzonspor, Süper Lig’in 6. haftasında sahasında Galatasaray’ı konuk etti. Papara Park’ta oynanan mücadelede bordo-mavililer, rakibine gol yağdırarak sahadan 4-0 gibi farklı bir galibiyetle ayrıldı.
Karşılaşma boyunca etkili bir futbol ortaya koyan Trabzonspor, Galatasaray karşısında bulduğu gollerle üstünlüğünü perçinledi. Bordo-mavililer, 90 dakika sonunda rakibini 4-0 mağlup ederek önemli bir galibiyete imza attı.
Bu sonuçla birlikte Galatasaray, sezonun ilk mağlubiyetini Trabzonspor karşısında aldı. Sarı-kırmızılıların ligdeki namağlup serisi Papara Park’ta son bulurken, Trabzonspor ise derbiden moral depolayarak çıktı.
Karşılaşmanın son düdüğünün ardından Trabzonspor’un sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yapıldı. Bordo-mavililer, 4-0’lık galibiyetin ardından Galatasaray’a göndermede bulunan paylaşımıyla derbi zaferini kutladı.
Ararım seni her yerde 🎶 pic.twitter.com/zaQ025NoJw— Trabzonspor (@Trabzonspor) September 19, 2026
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