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Kırmızı kart görmüştü! Okan Buruk'tan Trabzonspor hezimeti sonrası olay açıklama

Trabzonspor karşılaşmasında kırmızı kart gören Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, hakeme yönelik herhangi bir hakaret veya kötü söz kullanmadığını belirtti. Buruk, pozisyonu sormasının ardından kendisinin isteyerek oyundan atıldığını savundu.

Kırmızı kart görmüştü! Okan Buruk'tan Trabzonspor hezimeti sonrası olay açıklama
Cevdet Berker İşleyen

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Trabzonspor maçında gördüğü kırmızı kartla ilgili açıklamalarda bulundu.

"BENİ İSTEYEREK ATTI"

Kırmızı kart görmüştü! Okan Buruk tan Trabzonspor hezimeti sonrası olay açıklama 1

beIN Sports'ta yer alan habere göre, Okan Buruk, kırmızı kartıyla ilgili, "Benim hakeme hiçbir hakaretim yok. Hiçbir kötü söz söylemedim. Pozisyonu sordum. Sonra sarı kart verdi neden sarı kart verdiğini sorarken yine kötü bir şey söylemedim, asla hakaret etmedim, kötü söz söylemedim. Beni isteyerek attı." sözlerini sarf etmişti.

Okan Buruk, Trabzonspor maçında 72. dakikada kırmızı kart gördü. Sarı-kırmızılı teknik adam, milli aranın ardından Kasımpaşa maçında yedek kulübesinde yer alamayacak.

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