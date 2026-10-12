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CANLI | Eyüpspor - Göztepe maç anlatımı! Maç ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? - 12 Ekim 2026
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CANLI | Eyüpspor - Göztepe maç anlatımı! Maç ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? - 12 Ekim 2026

Eyüpspor, 12 Ekim 2026 tarihinde evinde Göztepe'yi ağırlıyor. Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmayı Atilla Karaoğlan yönetecek. Bu maç, her iki takım açısından kritik bir mücadele olacak.

Cevdet Berker İşleyen

Maç Skoru

Yayıncı Kuruluş beIN Sports
Stadyum Esenyurt Necmi Kadıoğlu
Hakem Atilla Karaoğlan
Eyüpspor Eyüpspor
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Göztepe Göztepe

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Anahtar Kelimeler:
Göztepe Eyüpspor
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