CANLI | Eyüpspor - Göztepe maç anlatımı! Maç ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? - 12 Ekim 2026
Eyüpspor, 12 Ekim 2026 tarihinde evinde Göztepe'yi ağırlıyor. Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmayı Atilla Karaoğlan yönetecek. Bu maç, her iki takım açısından kritik bir mücadele olacak.
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