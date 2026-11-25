Beşiktaş kafilesinin Batum yolculuğunda olumsuz hava şartları nedeniyle aksama yaşandı. Siyah-beyazlı takımı taşıyan uçak, hava koşullarının elverişsiz olması sebebiyle Batum Havalimanı'na iniş gerçekleştiremedi.

Bir süre havada tur atmak zorunda kalan uçağın, Rize'ye yönelerek buraya iniş yapacağı öğrenildi. Beşiktaş kafilesi, Rize'ye ulaştıktan sonra kara yoluyla Batum'a hareket edecek.

HAKEMLER DE TRABZON'A İNDİ

Beşiktaş'ın Hapoel Beer Sheva ile oynayacağı karşılaşmada görev alacak hakem Morten Krogh ve ekibi de olumsuz hava koşullarından etkilendi.

Hakem heyetini taşıyan uçak, Batum'a iniş yapamayınca Trabzon Havalimanı'na zorunlu iniş yaptı. Karşılaşmanın hakemleri de Trabzon'dan kara yoluyla Batum'a geçerek maçın oynanacağı şehre ulaşacak.

BASIN TOPLANTISI İPTAL EDİLDİ

Beşiktaş kafilesini taşıyan uçak, Batum açıklarında 10 kez tur attı ve bir kez pisti pas geçti.

Uçak, 2.5 saatlik uçuşun ardından Rize-Artvin Havalimanı'na iniş yaptı. Teknik direktör Vincenzo Italiano'nun basın toplantısı iptal edildi.

RESMİ AÇIKLAMA GELDİ

Beşiktaş'tan açıklama: "UEFA Avrupa Ligi’ndeki Hapoel Beer-Sheva maçı için Gürcistan'ın Batum kentine gitmekte olan kafilemizi taşıyan uçak, Batum’daki olumsuz hava koşulları nedeniye Rize'ye iniş yapmıştır. Kafilemiz, karayoluyla Batum’a gidecektir."