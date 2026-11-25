Beşiktaş kafilesinin Batum yolculuğunda olumsuz hava şartları nedeniyle aksama yaşandı. Siyah-beyazlı takımı taşıyan uçak, hava koşullarının elverişsiz olması sebebiyle Batum Havalimanı'na iniş gerçekleştiremedi.
Bir süre havada tur atmak zorunda kalan uçağın, Rize'ye yönelerek buraya iniş yapacağı öğrenildi. Beşiktaş kafilesi, Rize'ye ulaştıktan sonra kara yoluyla Batum'a hareket edecek.
Beşiktaş'ın Hapoel Beer Sheva ile oynayacağı karşılaşmada görev alacak hakem Morten Krogh ve ekibi de olumsuz hava koşullarından etkilendi.
Hakem heyetini taşıyan uçak, Batum'a iniş yapamayınca Trabzon Havalimanı'na zorunlu iniş yaptı. Karşılaşmanın hakemleri de Trabzon'dan kara yoluyla Batum'a geçerek maçın oynanacağı şehre ulaşacak.
Beşiktaş kafilesini taşıyan uçak, Batum açıklarında 10 kez tur attı ve bir kez pisti pas geçti.
Uçak, 2.5 saatlik uçuşun ardından Rize-Artvin Havalimanı'na iniş yaptı. Teknik direktör Vincenzo Italiano'nun basın toplantısı iptal edildi.
Beşiktaş'tan açıklama: "UEFA Avrupa Ligi’ndeki Hapoel Beer-Sheva maçı için Gürcistan'ın Batum kentine gitmekte olan kafilemizi taşıyan uçak, Batum’daki olumsuz hava koşulları nedeniye Rize'ye iniş yapmıştır. Kafilemiz, karayoluyla Batum’a gidecektir."
Okuyucu Yorumları 0 yorum