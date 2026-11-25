Fenerbahçe U19 Takımı, UEFA Gençlik Ligi'nin 5. haftasında Shakhtar Donetsk ile karşı karşıya geldi. Londra'da oynanan mücadelede Ukrayna temsilcisi, sarı-lacivertli ekibi 6-0 mağlup ederek turnuvadaki ilk galibiyetini aldı.

İLK YARIDA FARK AÇILDI

Shakhtar Donetsk, karşılaşmanın 15. dakikasında Tverdokhlib'in golüyle öne geçti. Ryan Roberto 26 ve 40. dakikalarda fileleri havalandırırken, Chornenkyi de 27. dakikada sahneye çıktı ve Ukrayna ekibi soyunma odasına 4-0 üstünlükle girdi.

İkinci yarıda da etkili oyununu sürdüren Shakhtar Donetsk, 53. dakikada Ryan Roberto'nun penaltıdan kaydettiği golle farkı beşe çıkardı. Brezilyalı futbolcu, 87. dakikada bir kez daha ağları sarsarak hat-trick yaptı ve maçın skorunu 6-0 olarak belirledi.

FENERBAHÇE 5 MAÇTA DA PUAN ALAMADI

Bu sonuçla birlikte Fenerbahçe U19, UEFA Gençlik Ligi'nde oynadığı 5 karşılaşmanın tamamından mağlubiyetle ayrıldı ve henüz puanla tanışamadı. Sarı-lacivertliler, Sabah ile birlikte organizasyonda puanı bulunmayan iki takımdan biri oldu.

Shakhtar Donetsk ise Fenerbahçe karşısında aldığı farklı galibiyetle turnuvadaki ilk 3 puanını hanesine yazdırdı.

ÇAĞRI HAKAN BALTA'NIN HAREKETİ YENİDEN GÜNDEMDE

Karşılaşmanın ardından gözler, 68. dakikada oyundan alınan Çağrı Hakan Balta'ya çevrildi. Genç futbolcunun değişikliğin ardından doğrudan soyunma odasına gitmesi sosyal medyada tepki topladı.

18 yaşındaki oyuncu, yaklaşık 15 dakika sonra yeniden sahaya dönerek yedek kulübesindeki yerini aldı.

Çağrı Hakan Balta'nın bu davranışı, geçtiğimiz maç Liverpool ile oynanan UEFA Gençlik Ligi karşılaşmasının ardından gündeme gelen iddiaları da hatırlattı.

Galatasaray altyapısından Fenerbahçe'ye transfer olan genç futbolcunun, Liverpool maçında formasını yere atarak soyunma odasına gittiği öne sürülmüştü. Shakhtar Donetsk karşılaşmasında yaşanan son gelişme, oyuncu hakkındaki tartışmaları yeniden alevlendirdi.

SIRADAKİ RAKİP LASK

UEFA Gençlik Ligi'nde bir sonraki hafta Fenerbahçe U19, LASK ile karşılaşacak. Shakhtar Donetsk ise Slovan Bratislava karşısında puan mücadelesi verecek.