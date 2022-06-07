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CANLI: Fenerbahçe - Anadolu Efes

07.06.2022 20:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ING Basketbol Süper Ligi final serisinde Fenerbahçe Beko ile Anadolu Efes karşılaşıyor.

CANLI: Fenerbahçe - Anadolu Efes

NG Basketbol Süper Ligi final serisinde Fenerbahçe Beko ile Anadolu Efes ilk maçta karşılaşıyor.

İLK YARI SONUCU

FENERBAHÇE: 37
ANADOLU EFES: 37

ING Basketbol Süper Ligi'nde normal sezonu lider bitiren Fenerbahçe Beko, play-off çeyrek finalde Frutti Extra Bursaspor, yarı finalde de Darüşşafaka'yı eleyerek finale yükseldi.

Ligde normal sezonu ikinci sırada tamamlayan Anadolu Efes ise play-off çeyrek finalde Pınar Karşıyaka, yarı finalde de Galatasaray Nef'e üstünlük sağlayarak adını finale yazdırdı.

Toplam üç galibiyete ulaşacak takımın şampiyonluk kupasını kaldıracağı seride ikinci maç 9 Haziran Perşembe, üçüncü maç da 11 Haziran Cumartesi günü oynanacak.

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Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe Beko Anadolu Efes
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