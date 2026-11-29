Maç önü

CEZA SINIRINDAKİ OYUNCULAR

Fenerbahçe'de ilk 11'in değişmez isimlerinden 2'si Erzurumspor FK maçı öncesinde sarı kart ceza sınırında yer alıyor.

Sarı-lacivertlilerin takım kaptanı Milan Skriniar ile tecrübeli oyuncusu Nelson Semedo, kart görmeleri durumunda cezalı duruma düşecek.

Her iki oyuncu da kart görmeleri durumunda Başakşehir deplasmanında forma giyemeyecek.