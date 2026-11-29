Maç Skoru
Maç önü
Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Brown, Levent, Kante, İsmail Yüksek, Oğuz Aydın, Grenwood, Kerem, Muriqi.
Erzurumspor: Ertuğrul, Orhan Ovacıklı, Gerxhaliu, Mustafa Yumlu, Mujakic, Giorbelidze, Baiye, Owusu, Martin Rodriguez, Cardoso, Diabate.
Maç önü
Fenerbahçe'de ilk 11'in değişmez isimlerinden 2'si Erzurumspor FK maçı öncesinde sarı kart ceza sınırında yer alıyor.
Sarı-lacivertlilerin takım kaptanı Milan Skriniar ile tecrübeli oyuncusu Nelson Semedo, kart görmeleri durumunda cezalı duruma düşecek.
Her iki oyuncu da kart görmeleri durumunda Başakşehir deplasmanında forma giyemeyecek.
Okuyucu Yorumları 0 yorum