Şampiyonlar Ligi'nde Aston Villa karşısında aldığı galibiyetle moral bulan Galatasaray, gözünü Beşiktaş derbisine çevirdi. Teknik direktör Okan Buruk'un zorlu mücadelede sahaya süreceği kadro büyük ölçüde netleşirken, sakat oyuncularla ilgili de sevindirici gelişmeler yaşandı.

OKAN BURUK'UN DERBİ PLANI BELLİ OLDU

TRT Spor'un haberine göre Galatasaray'ın Beşiktaş karşısındaki kalesini Uğurcan Çakır koruyacak. Savunma hattında Singo, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı ve Ismail Jakobs'un görev alması bekleniyor.

Orta sahada Mario Lemina ile Lucas Torreira ikilisini tercih edecek olan Okan Buruk, kanatlarda Yunus Akgün ve Eren Elmalı'ya şans verecek. Hücumun merkezinde Aleksey Batrakov'un görev yapması, ileri uçta ise Barış Alper Yılmaz'ın forma giymesi bekleniyor.

GALATASARAY'DA TEK EKSİK LEAO

Zorlu derbi öncesinde Galatasaray'da sakatlığı devam eden tek isim Rafael Leao. Amedspor karşılaşmasında yaşadığı sakatlığın ardından tedavisi süren oyuncunun Beşiktaş maçında forma giymesi beklenmiyor.

Sakatlıklarını geride bırakan Victor Osimhen ve Roland Sallai'nin ise derbi kadrosunda yer alması bekleniyor.

OSIMHEN DERBİ KADROSUNDA OLACAK

Sabah'ta yer alan habere göre Victor Osimhen'in ağrılarında azalma yaşandı. Nijeryalı golcünün Beşiktaş derbisinde kadroda bulunacağı, ancak ilk 11'de başlayıp başlamayacağının son kontrollerin ardından belli olacağı belirtildi.

Karşılaşmaya yedek kulübesinde başlaması halinde de Osimhen'in ilerleyen dakikalarda süre alması bekleniyor.

Galatasaray formasıyla bu sezon 11 karşılaşmada görev yapan 27 yaşındaki yıldız, 10 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.