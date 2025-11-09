CANLI | Fenerbahçe - Kayserispor maç anlatımı! Maç ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? - 09.11.2025

UEFA Avrupa Ligi’nde deplasmanda Viktoria Plzen ile 0-0 berabere kalan ve ligde form durumunu yükselterek giden Fenerbahçe evinde Kayserispor’u ağırlıyor. Zorlu maç öncesi iki takımda da eksikler bulunurken, takımlar sahaya 3 puan için çıkıyor. Ligde tek galibiyeti bulunan Kayserispor için zor geçmesi beklenen karşılaşmaya Ozan Ergün hakemlik yapacak. Peki Fenerbahçe – Kayserispor maçı saat kaçta? Hangi kanalda ve ne zaman? İşte tüm soruların cevabı ve muhtemel ilk 11’ler haberimizde…

09.11.2025 - 00:00 FENERBAHÇE MAÇ GÜNÜ İÇİN PAYLAŞIM YAPTI! 🏆 Trendyol Süper Lig



🆚 Z. Kayserispor

🗓️ 9 Kasım Pazar

🕗 20.00

🏟️ Chobani Stadyumu

📲 #FBvKS#MaçVarsaÜlkerVar | @Ulker pic.twitter.com/qbLsd1OK85 — Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) November 8, 2025

08.11.2025 - 23:56 FENERBAHÇE'DE 2 İSİM CEZA SINIRINDA! Fenerbahçe'de savunma oyuncuları Jayden Oosterwolde ve Nelson Semedo, Kayserispor mücadelesine kart sınırında çıkacak. Bu iki oyuncu, müsabakada kart görmeleri durumunda Çaykur Rizespor ile deplasmanda yapılacak maçta oynayamayacak.

08.11.2025 - 23:55 İSMAİL YÜKSEK MAÇTA YOK! Fenerbahçe'de son haftaların formda ismi İsmail Yüksek, sarı kart cezası sebebiyle Zecorner Kayserispor mücadelesinde takımını yalnız bırakacak. Sarı-lacivertli ekipte İsmail Yüksek'in yanı sıra kadro dışı bırakılan İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun, forma giyemeyecek diğer isimler.

08.11.2025 - 23:53 MUHTEMEL 11'LER BELLİ OLDU! Fenerbahçe muhtemel 11'i: Ederson, Nelson Semedo, Çağlar Söyüncü, Milan Skriniar, Archie Brown, Edson Alvarez, Fred, Marco Asensio, Kerem Aktürkoğlu, Youssef En Nesyri, Anderson Talisca Kayserispor muhtemel 11'i: Onurcan Piri, S. Denswil, M. Hosseini, Abdulsamet Burak, J. Mendes, L. Carole, Y. Bennasser, A. Opoku, Furkan Soyalp, G. Onugkha, C. Mane

08.11.2025 - 23:53 FENERBAHÇE-KAYSERİSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA? Trendyol Süper Lig'in bu önemli randevusu, 09 Kasım Pazar günü futbolseverlerle buluşacak. Heyecan dolu mücadele, saat 20:00 itibarıyla başlayacak ve Bein Sports mücadeleyi canlı yayınlayacak.