CANLI | Fenerbahçe - Kayserispor maç anlatımı! Maç ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? - 09.11.2025

UEFA Avrupa Ligi’nde deplasmanda Viktoria Plzen ile 0-0 berabere kalan ve ligde form durumunu yükselterek giden Fenerbahçe evinde Kayserispor’u ağırlıyor. Zorlu maç öncesi iki takımda da eksikler bulunurken, takımlar sahaya 3 puan için çıkıyor. Ligde tek galibiyeti bulunan Kayserispor için zor geçmesi beklenen karşılaşmaya Ozan Ergün hakemlik yapacak. Peki Fenerbahçe – Kayserispor maçı saat kaçta? Hangi kanalda ve ne zaman? İşte tüm soruların cevabı ve muhtemel ilk 11’ler haberimizde…
09.11.2025 - 00:00
🏆 Trendyol Süper Lig— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) November 8, 2025
🆚 Z. Kayserispor
🗓️ 9 Kasım Pazar
🕗 20.00
🏟️ Chobani Stadyumu
📲 #FBvKS#MaçVarsaÜlkerVar | @Ulker pic.twitter.com/qbLsd1OK85
08.11.2025 - 23:59
🟡🔴 Kayserisporumuzun maçı var! 📢#FBvKYS | #KYSR pic.twitter.com/LIXiwZ01GM— Zecorner Kayserispor (@KayserisporFK) November 8, 2025
08.11.2025 - 23:56
Fenerbahçe'de savunma oyuncuları Jayden Oosterwolde ve Nelson Semedo, Kayserispor mücadelesine kart sınırında çıkacak.
Bu iki oyuncu, müsabakada kart görmeleri durumunda Çaykur Rizespor ile deplasmanda yapılacak maçta oynayamayacak.
08.11.2025 - 23:55
Fenerbahçe'de son haftaların formda ismi İsmail Yüksek, sarı kart cezası sebebiyle Zecorner Kayserispor mücadelesinde takımını yalnız bırakacak.
Sarı-lacivertli ekipte İsmail Yüksek'in yanı sıra kadro dışı bırakılan İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun, forma giyemeyecek diğer isimler.
08.11.2025 - 23:53
Fenerbahçe muhtemel 11'i:
Ederson, Nelson Semedo, Çağlar Söyüncü, Milan Skriniar, Archie Brown, Edson Alvarez, Fred, Marco Asensio, Kerem Aktürkoğlu, Youssef En Nesyri, Anderson Talisca
Kayserispor muhtemel 11'i:
Onurcan Piri, S. Denswil, M. Hosseini, Abdulsamet Burak, J. Mendes, L. Carole, Y. Bennasser, A. Opoku, Furkan Soyalp, G. Onugkha, C. Mane
08.11.2025 - 23:53
Trendyol Süper Lig'in bu önemli randevusu, 09 Kasım Pazar günü futbolseverlerle buluşacak. Heyecan dolu mücadele, saat 20:00 itibarıyla başlayacak ve Bein Sports mücadeleyi canlı yayınlayacak.
08.11.2025 - 23:58
Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında mücadele edecek Fenerbahçe ile Kayserispor, ligde 49. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında daha önce bu kulvarda oynanan 48 maçta sarı-lacivertlilerin üstünlüğü bulunuyor.
Fenerbahçe, rakibini 30 kez yenerken, 10 kez de sahadan beraberlikle ayrıldı. Kayserispor ise sarı-lacivertliler karşısında 8 mücadeleden galibiyetle ayrılmayı başardı.
İstanbul temsilcisi, söz konusu müsabakalarda 110 gol atarken, kalesinde 53 gol gördü.
