Ali Koç'tan Sadettin Saran'a destek: "Herkes yanında olsun"

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosunca yürütülen uyuşturucu soruşturması sürüyor.

Soruşturma kapsamında elde edilen ek deliller neticesinde Sadettin Saran "uyuşturucu madde temin etme", "uyuşturucu kullanımını kolaylaştırmak ve uyuşturucu kullanma" suçlarından İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gözaltına alındı.

ALİ KOÇ'TAN SARAN'A DESTEK

Gazeteci Sercan Hamzaoğlu'nun açıklamasına göre Ali Koç, Saran'a destek kararı verdi. Hamzaoğlu, Ali Koç'un "Ben böyle bir durumda başkanlığı dahi düşünmem. Sayın Sadettin Saran'ın arkasında olalım. Onu destekleyelim. Kimseden çatlak söz duymak istemiyorum. Herkes bu süreçte Sayın Sadettin Saran'ın yanında olsun." dediğini aktardı.

SARAN'I ZİYARET ETMİŞTİ

Ali Koç, gündüz saatlerinde de kulüp binasına giderek Saran'ı ziyaret etmişti.