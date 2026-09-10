CANLI | Fenerbahçe - Roma maç anlatımı! Maç ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? - 10 Eylül 2026

Maç önü
Fenerbahçe: Ederson, Mert, Skriniar, Ake, Brown, Kante, Bartuğ, İsmail, Greenwood, Kerem, Muriqi.
Roma: Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Rensch, Kone, Cristante, Wesley; Dybala, Soule; Malen.
Maç önü
Fenerbahçe, Roma yöneticilerini ve UEFA delegesini yemekte ağırladı.
Maç önü
UEFA Gençlik Ligi'ndeki Fenerbahçe-Roma maçında Üveys Satık'ın kırmızı kart gördüğü pozisyondan sonra İtalyan medyası:
Corriere dello Sport: “Türkiye’de bu hareketler serbest mi?”
Maç önü
UEFA Gençlik Ligi'nde Fenerbahçe, sahasında Roma'ya 4-2 mağlup oldu.
Maç önü
Genç Fenerbahçeliler, Roma maçı öncesi tribünde koreografi yapılacağını açıkladı.
Maç önü
Roma, reklam kısıtlamaları nedeniyle göğüs sponsorunu Fenerbahçe maçında kullanamayacak. İtalyan devi, bu alanı boş bırakmak yerine Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı (WFP) ile iş birliğine gitti.
İtalyanlar'ın Fenerbahçe karşısında giyeceği özel formada WFP logosunun yanı sıra "Together for Nepal" mesajı ve Nepal bayrağı yer alacak.
Fenerbahçe karşılaşmasında futbolcuların giyeceği 2026-27 sezonuna ait özel formalar, maçın ardından açık artırmayla satışa sunulacak. Elde edilecek gelirin tamamı Dünya Gıda Programı'nın Nepal'de yürüttüğü acil yardım çalışmalarına aktarılacak.
Maç önü
🟡🔵 Bu akşam @adidasfootball ve @fenerium iş birliği ile hazırlanan Çubuklu forma, beyaz şort ve konçla sahadayız. #UCL #FBvROM pic.twitter.com/t2lYln6ecK— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) September 10, 2026
Maç önü
Fenerbahçe, Chobani Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi için hazırladığı yenileme projesini tamamladı. Kapasitenin 64 bine çıkarılacağı çalışmada 52 yeni loca yapılacak. Yaklaşık 50 milyon Euro'luk yatırımın yıllık 25 milyon Euro ek gelir sağlaması bekleniyor.
Maç önü
Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal ve Milan Skriniar, Şampiyonlar Ligi'nde Roma ile oynanacak mücadele öncesi basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Kartal, takımına ve oyuncularına güvendiğini vurgularken Skriniar, güçlü rakibe karşı hazır olduklarını söyledi.
Maç önü
Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında bugün (10 Eylül 2026 Perşembe) sahasında İtalya'nın Roma takımıyla karşılaşacak. Chobani Stadı'nda saat 19.45'te başlayacak müsabaka TRT 1'den yayınlanacak.
Maç önü
Fenerbahçe, 2023-24 sezonunda kadrosuna kattığı Rodrigo Becao'nun Rusya Premier Lig ekiplerinden Rodina Moskova'ya kiralandığını duyurdu.
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