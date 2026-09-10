SPOR

Kapat
CANLI | Fenerbahçe - Roma maç anlatımı! Maç ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? - 10 Eylül 2026
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Şampiyonlar Ligi

CANLI | Fenerbahçe - Roma maç anlatımı! Maç ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? - 10 Eylül 2026

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Roma karşısında kritik bir sınava çıkıyor. Sarı-lacivertlilerin dev mücadelesinde yaşanan tüm gelişmeler, önemli pozisyonlar ve goller canlı anlatımla anbean haberimizde. Fenerbahçe - Roma maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? İşte merak edilen tüm soruların yanıtı...

Burak Kavuncu

Maç önü

MUHTEMEL İLK 11'LER

Fenerbahçe: Ederson, Mert, Skriniar, Ake, Brown, Kante, Bartuğ, İsmail, Greenwood, Kerem, Muriqi.

Roma: Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Rensch, Kone, Cristante, Wesley; Dybala, Soule; Malen.

Maç önü

UEFA EKİBİ AĞIRLANDI!

Fenerbahçe, Roma yöneticilerini ve UEFA delegesini yemekte ağırladı.

CANLI | Fenerbahçe - Roma maç anlatımı! Maç ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? - 10 Eylül 2026 1

Maç önü

“TÜRKİYE’DE BU HAREKETLER SERBEST Mİ?”

UEFA Gençlik Ligi'ndeki Fenerbahçe-Roma maçında Üveys Satık'ın kırmızı kart gördüğü pozisyondan sonra İtalyan medyası:

Corriere dello Sport: “Türkiye’de bu hareketler serbest mi?”

CANLI | Fenerbahçe - Roma maç anlatımı! Maç ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? - 10 Eylül 2026 2

Maç önü

GENÇLER KAYBETTİ!

UEFA Gençlik Ligi'nde Fenerbahçe, sahasında Roma'ya 4-2 mağlup oldu.

CANLI | Fenerbahçe - Roma maç anlatımı! Maç ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? - 10 Eylül 2026 3

Maç önü

KOREOGRAFİ HAZIRLIĞI!

Genç Fenerbahçeliler, Roma maçı öncesi tribünde koreografi yapılacağını açıkladı.

CANLI | Fenerbahçe - Roma maç anlatımı! Maç ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? - 10 Eylül 2026 4

Maç önü

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER DÜNYA GIDA PROGRAMI İLE İŞ BİRLİĞİ

Roma, reklam kısıtlamaları nedeniyle göğüs sponsorunu Fenerbahçe maçında kullanamayacak. İtalyan devi, bu alanı boş bırakmak yerine Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı (WFP) ile iş birliğine gitti.

İtalyanlar'ın Fenerbahçe karşısında giyeceği özel formada WFP logosunun yanı sıra "Together for Nepal" mesajı ve Nepal bayrağı yer alacak.

Fenerbahçe karşılaşmasında futbolcuların giyeceği 2026-27 sezonuna ait özel formalar, maçın ardından açık artırmayla satışa sunulacak. Elde edilecek gelirin tamamı Dünya Gıda Programı'nın Nepal'de yürüttüğü acil yardım çalışmalarına aktarılacak.

CANLI | Fenerbahçe - Roma maç anlatımı! Maç ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? - 10 Eylül 2026 5

Maç önü

MAÇ FORMASI BELLİ OLDU!

Maç önü

ERDOĞAN VE YILDIRIM ANLAŞMIŞTI: İLK GÖRÜNTÜLER GELDİ! İŞTE FENERBAHÇE'NİN YENİ STADI

CANLI | Fenerbahçe - Roma maç anlatımı! Maç ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? - 10 Eylül 2026 6
Fenerbahçe, Chobani Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi için hazırladığı yenileme projesini tamamladı. Kapasitenin 64 bine çıkarılacağı çalışmada 52 yeni loca yapılacak. Yaklaşık 50 milyon Euro'luk yatırımın yıllık 25 milyon Euro ek gelir sağlaması bekleniyor.

Maç önü

FENERBAHÇE'DE İSMAİL KARTAL'DAN ROMA MAÇI ÖNCESİ ÇARPICI ANALİZ! "ÖZEL DİZİLİŞ"

CANLI | Fenerbahçe - Roma maç anlatımı! Maç ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? - 10 Eylül 2026 7
Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal ve Milan Skriniar, Şampiyonlar Ligi'nde Roma ile oynanacak mücadele öncesi basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Kartal, takımına ve oyuncularına güvendiğini vurgularken Skriniar, güçlü rakibe karşı hazır olduklarını söyledi.

Maç önü

FENERBAHÇE - ROMA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında bugün (10 Eylül 2026 Perşembe) sahasında İtalya'nın Roma takımıyla karşılaşacak. Chobani Stadı'nda saat 19.45'te başlayacak müsabaka TRT 1'den yayınlanacak.

Maç önü

FENERBAHÇE AYRILIĞI RESMEN DUYURDU! BECAO RUSYA'DA

CANLI | Fenerbahçe - Roma maç anlatımı! Maç ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? - 10 Eylül 2026 8
Fenerbahçe, 2023-24 sezonunda kadrosuna kattığı Rodrigo Becao'nun Rusya Premier Lig ekiplerinden Rodina Moskova'ya kiralandığını duyurdu.

Yeni müşterilere özel avantajlı ihtiyaç kredisi!

Yeni müşterilere özel avantajlı ihtiyaç kredisi!

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Galatasaray'da endişelendiren Osimhen gerçeği!Galatasaray'da endişelendiren Osimhen gerçeği!
Fenerbahçe'den resmi Aziz Yıldırım açıklaması! İddialara jet yalanlamaFenerbahçe'den resmi Aziz Yıldırım açıklaması! İddialara jet yalanlama
Anahtar Kelimeler:
AS Roma fenerbahçe şampiyonlar ligi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

ÖNEMLİ GELİŞMELER

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.