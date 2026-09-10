Alex De Souza'dan Fenerbahçe itirafı! "Ayrılmasına üzüldüm"

Fenerbahçe tarihinin unutulmaz isimlerinden Alex de Souza, sarı-lacivertli forma altında yaşadığı önemli anları anlattı. Brezilyalı futbolcu, özellikle CSKA Moskova karşılaşmasının kendisi için ayrı bir yere sahip olduğunu belirtirken, Kadıköy'deki atmosferi ve taraftarlarla kurduğu bağı da değerlendirdi.

ALEX'İN UNUTAMADIĞI GECE: CSKA MOSKOVA

Alex, Fenerbahçe formasıyla hafızasında en fazla yer eden karşılaşmanın CSKA Moskova maçı olduğunu söyledi.

Brezilyalı yıldız, o mücadele öncesinde Fenerbahçe'nin grup aşamasından çıkma hedefinin henüz garanti olmadığını hatırlattı. Inter'in aynı gün PSV ile karşılaşmasının da gruptaki hesapları doğrudan etkilediğini belirten Alex, tur için kendi sonuçlarını almaları gerektiğini ifade etti.

"O GOLDE STADYUM SALLANDI"

Karşılaşmaya kötü başladıklarını anlatan Alex, ilk yarıda 1-0 geriye düştüklerini söyledi.

Brezilyalı yıldız, devrenin son bölümünde ceza sahası dışından attığı golle skoru eşitlediğini ve o an yaşanan atmosferi unutamadığını dile getirdi.

Alex, ardından Uğur Boral'a yaptığı asistle Fenerbahçe'nin 2-1 öne geçtiğini, karşılaşmanın da 3-1'lik galibiyetle tamamlandığını belirtti. Efsane oyuncu, o gecenin hatırasının kendisi için hala çok canlı olduğunu söyledi.

KADIKÖY'DE KİMLE OYNAMAK İSTERDİ?

Alex'e, bugün Kadıköy'de bir rakip seçme şansı verilse hangi takımla karşılaşmak isteyeceği de soruldu.

Brezilyalı futbolcunun tercihi Liverpool oldu. Ancak Alex, yaşına ve mevcut fiziksel durumuna esprili bir gönderme yaparak sahada mücadele etmek yerine karşılaşmayı tribünden veya kanepeden takip edip güçlü şekilde destek vermenin kendisi için daha uygun olacağını söyledi.

"AZ BİR ŞEY BİLEN BİR TARAFTAR GİBİ BAKIYORUM"

Fenerbahçe'yi artık uzaktan takip ettiğini söyleyen Alex, kendisini kulüp hakkında her detayı bilen bir isimden ziyade, gelişmeleri takip eden bir taraftar olarak gördüğünü dile getirdi.

Brezilyalı efsane, buna rağmen sarı-lacivertli takımda her şeyin olumlu ilerlemesini gönülden istediğini söyledi.

"AYNI ZEVKİ YAŞAMALARINI DİLİYORUM"

Fenerbahçe formasını uzun yıllar giymenin ve taraftarın sevgisini kazanmanın kendisi için büyük bir ayrıcalık olduğunu belirten Alex, mevcut oyunculara da önemli bir mesaj verdi.

Brezilyalı yıldız, sarı-lacivertli futbolcuların da Fenerbahçe formasını giydikleri dönemde aynı mutluluğu ve tatmini yaşamalarını, kendisinin gördüğü sevgi ve saygının benzerini onların da hissetmesini diledi.

"MUHTEŞEM BİR DÖNEMDİ"

Fenerbahçe kariyerini de değerlendiren Alex, sarı-lacivertli kulüpte geçirdiği sekiz yılı aşkın dönemi "muhteşem" olarak nitelendirdi.

Elinden gelenin en iyisini yapmaya çalıştığını belirten efsane futbolcu, zaman zaman bunun karşılığını aldığını, zaman zaman ise istediklerinin gerçekleşmediğini söyledi. Alex, buna karşın taraftarla arasındaki sevgi ve saygı bağının her zaman özel kaldığını vurguladı.

''TALISCA KULÜP İÇİNDEKİ REFERANSIMDI''

Fenerbahçe’deki güncel gelişmeler hakkında bilgi kaynağının Anderson Talisca olduğunu açıklayan Alex, vatandaşının ayrılığı hakkında konuşarak "Kulüp içindeki referansım Talisca'ydı, onunla sürekli konuşurdum. O artık ayrıldı. Ayrılmasına üzüldüm. Bu yüzden Fenerbahçe'ye uzaktan, sadece iyiliğini isteyen bir taraftar gözüyle bakıyorum. Talisca gerçekten çok kaliteli ve takıma büyük katkı sağlayan bir oyuncuydu. Yönetim ve teknik heyet onu serbest bırakma kararı aldı. Artık kalan oyuncuların en iyi performansı sergilemesini umut etmemiz gerekiyor." dedi.

FENERBAHÇE TARAFTARINA ÖZEL TEŞEKKÜR

Alex, açıklamalarının sonunda Fenerbahçe taraftarına özel bir mesaj gönderdi.

Brezilyalı futbolcu, kendisine ve ailesine gösterilen ilginin yıllar geçmesine rağmen devam etmesinin kendisi için çok değerli olduğunu belirterek sarı-lacivertli taraftarlara teşekkür etti.