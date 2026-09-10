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TFF, Beşiktaşlı Dusan Vlahovic'in cezasını açıkladı!

Beşiktaş'ın golcüsü Dusan Vlahovic'e Fenerbahçe derbisinde yaşanan olay nedeniyle PFDK tarafından 1 maç men cezası verildi. Siyah-beyazlı yönetim karara itiraz ederek Tahkim Kurulu'na başvuracak.

TFF, Beşiktaşlı Dusan Vlahovic'in cezasını açıkladı!
Burak Kavuncu

Beşiktaş'ın Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup ettiği derbinin ardından disiplin kuruluna sevk edilen Dusan Vlahovic hakkında karar çıktı. PFDK, Sırp futbolcuya 1 maç men cezası verilmesine hükmetti.

VLAHOVIC'İN CEZASI BELLİ OLDU

TFF, Beşiktaşlı Dusan Vlahovic in cezasını açıkladı! 1

Fenerbahçe derbisinde Milan Skriniar ile yaşadığı tartışma sırasında yaptığı hareket nedeniyle PFDK'ya sevk edilen Vlahovic'in dosyası karara bağlandı.

Sırp golcü, yaşanan olay nedeniyle 1 maç sahalardan uzak kalacak.

BEŞİKTAŞ'TAN KARARA İTİRAZ

TFF, Beşiktaşlı Dusan Vlahovic in cezasını açıkladı! 2

Siyah-beyazlı yönetim ise PFDK'nın verdiği cezaya itiraz etmeye hazırlanıyor. Beşiktaş'ın, Vlahovic'in cezasının kaldırılması veya yeniden değerlendirilmesi için Tahkim Kurulu'na başvuracağı öğrenildi.

Kulüp daha önce de futbolcunun disiplin kuruluna sevk edilmesine tepki göstermiş ve ilgili mercilere gerekli itirazların yapılacağını açıklamıştı.

DERBİDE GÜNDEM OLMUŞTU

TFF, Beşiktaşlı Dusan Vlahovic in cezasını açıkladı! 3

Vlahovic, Fenerbahçe karşısında Beşiktaş'ın 2-1 kazandığı mücadelede takımının galibiyetine golüyle katkı sağlamıştı.

Karşılaşma sırasında Milan Skriniar ile yaşadığı tartışma ve yaptığı el hareketi ise mücadelenin ardından gündemin önemli başlıklarından biri olmuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Ceza PFDK Dusan Vlahovic
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