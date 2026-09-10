TFF, Beşiktaşlı Dusan Vlahovic'in cezasını açıkladı!

Beşiktaş'ın Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup ettiği derbinin ardından disiplin kuruluna sevk edilen Dusan Vlahovic hakkında karar çıktı. PFDK, Sırp futbolcuya 1 maç men cezası verilmesine hükmetti.

VLAHOVIC'İN CEZASI BELLİ OLDU

Fenerbahçe derbisinde Milan Skriniar ile yaşadığı tartışma sırasında yaptığı hareket nedeniyle PFDK'ya sevk edilen Vlahovic'in dosyası karara bağlandı.

Sırp golcü, yaşanan olay nedeniyle 1 maç sahalardan uzak kalacak.

BEŞİKTAŞ'TAN KARARA İTİRAZ

Siyah-beyazlı yönetim ise PFDK'nın verdiği cezaya itiraz etmeye hazırlanıyor. Beşiktaş'ın, Vlahovic'in cezasının kaldırılması veya yeniden değerlendirilmesi için Tahkim Kurulu'na başvuracağı öğrenildi.

Kulüp daha önce de futbolcunun disiplin kuruluna sevk edilmesine tepki göstermiş ve ilgili mercilere gerekli itirazların yapılacağını açıklamıştı.

DERBİDE GÜNDEM OLMUŞTU

Vlahovic, Fenerbahçe karşısında Beşiktaş'ın 2-1 kazandığı mücadelede takımının galibiyetine golüyle katkı sağlamıştı.

Karşılaşma sırasında Milan Skriniar ile yaşadığı tartışma ve yaptığı el hareketi ise mücadelenin ardından gündemin önemli başlıklarından biri olmuştu.