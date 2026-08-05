CANLI | Fenerbahçe - Sturm Graz maç anlatımı! Maç ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? - 05 Ağustos 2026
Fenerbahçe, 05 Ağustos 2026 tarihinde Chobani Stadyumu'nda Sturm Graz ile karşılaşacak. Bu önemli maçta Chris Kavanagh hakemlik yapacak. Takımların galibiyet hedefiyle sahaya çıkacağı mücadele heyecanla bekleniyor.
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