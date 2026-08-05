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CANLI | Fenerbahçe - Sturm Graz maç anlatımı! Maç ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? - 05 Ağustos 2026
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CANLI | Fenerbahçe - Sturm Graz maç anlatımı! Maç ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? - 05 Ağustos 2026

Fenerbahçe, 05 Ağustos 2026 tarihinde Chobani Stadyumu'nda Sturm Graz ile karşılaşacak. Bu önemli maçta Chris Kavanagh hakemlik yapacak. Takımların galibiyet hedefiyle sahaya çıkacağı mücadele heyecanla bekleniyor.

Cevdet Berker İşleyen

Maç Skoru

Yayıncı Kuruluş TV100
Stadyum Chobani Stadyumu
Hakem Chris Kavanagh
Fenerbahçe Fenerbahçe
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Sturm Graz Sturm Graz

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Anahtar Kelimeler:
fenerbahçe
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