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SON DAKİKA: KAP açıklaması geldi! Mohamed Salah resmen Trabzonspor'da

Trabzonspor, Mohamed Salah transferinde mutlu sona ulaştı. İddiaya göre Mısırlı yıldız resmi sözleşmeyi imzaladı ve KAP açıklamasını yaptı. Yıldız oyuncunun 5 Ağustos'ta özel uçakla Trabzon'a gelmesi bekleniyor. Taraftarların ise dünya yıldızı için görkemli bir karşılama hazırlığında olduğu belirtiliyor.

SON DAKİKA: KAP açıklaması geldi! Mohamed Salah resmen Trabzonspor'da
Cevdet Berker İşleyen

Trabzonspor, uzun süredir gündemde yer alan Mohamed Salah transferinde önemli bir aşamayı geride bıraktı. Bordo-mavili kulübün, Mısırlı yıldız ile 2 yıllık anlaşma sağlarken KAP bildirimi geldi.

RESMİ İMZAYI ATTI

SON DAKİKA: KAP açıklaması geldi! Mohamed Salah resmen Trabzonspor da 1

Bordo mavili takımın Mısırlı yıldız Muhammed Salah ile tüm şartlarda anlaşma sağladı ve oyuncunun resmi imzayı attığı öğrenildi.

KAP AÇIKLAMASI GELDİ

SON DAKİKA: KAP açıklaması geldi! Mohamed Salah resmen Trabzonspor da 2

Trabzonspor transferi KAP'a bildirdi: "Profesyonel futbolcu Mohamed Salah’ın Kulübümüze transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır."

"TRABZONSPOR KİMİ İSTERSE GETİRİR"

SON DAKİKA: KAP açıklaması geldi! Mohamed Salah resmen Trabzonspor da 3

Transferin KAP'a bildirilmesinin ardından konuşan Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan "Tüm Türkiye'de bu konuşuldu. Avrupa'daki birçok ülkede konuşuldu. Herkese ve Avrupa'ya 'Trabzonspor kimi isterse Trabzon'a getirebilir' mesajını vermeye çalışıyoruz. Camiamıza hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

GELİŞ SAATİ DUYURULDU

SON DAKİKA: KAP açıklaması geldi! Mohamed Salah resmen Trabzonspor da 4

Trabzonspor'dan yapılan açıklamada "5 Ağustos Çarşamba (yarın) saat 12.00’de İstanbul Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali’nde olacaktır. Oyuncunun aynı gün akşam saatlerinde Trabzon’a ulaşması planlanmaktadır." ifadeleri kullanıldı.

TARAFTARIN ÖNÜNDE İMZALAYACAK

SON DAKİKA: KAP açıklaması geldi! Mohamed Salah resmen Trabzonspor da 5

Trabzonspor, Mohamed Salah transferini taraftarı önünde taçlandırmaya hazırlanıyor. Bordo-mavili kulüp, Mısırlı yıldız için 6 Ağustos Perşembe günü Papara Park'ta geniş katılımlı bir imza töreni düzenleyecek.

ÜRÜNLERDEN %20 PAY

SON DAKİKA: KAP açıklaması geldi! Mohamed Salah resmen Trabzonspor da 6

Salah ile 2 yıllık sözleşme üzerinde anlaşma sağlanırken, kontratta dikkat çeken ticari bir madde de yer aldı. Anlaşmaya göre Mısırlı futbolcu, Trabzonspor tarafından satışa sunulacak kendi adını taşıyan "Salah" lisanslı ürünlerinden elde edilecek gelirin yüzde 20'sini alacak.

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