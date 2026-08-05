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Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi kadrosunda değişikliğe gitti

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi kadrosunda değişiklik yaptı. Sarı-lacivertliler, Bartuğ Elmaz'ın yerine Fransız orta saha oyuncusu N'Golo Kante'yi listeye ekledi.

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi kadrosunda değişikliğe gitti

Sarı-lacivertli kulüp, UEFA'ya bildirdiği kadrodan Bartuğ Elmaz'ı çıkarırken Fransız orta saha oyuncusu N'Golo Kante listeye eklendi.

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi kadrosunda değişikliğe gitti 1

KADRO UEFA'YA BİLDİRİLDİ

Fenerbahçe'nin Sturm Graz maçı için UEFA'ya bildirdiği kadro şöyle:

Tarık Çetin, Ederson, Mert Günok, Çağlar Söyüncü, Yiğit Efe Demir, Nathan Ake, Mert Müldür, Jayden Oosterwolde, Nelson Semedo, Milan Skriniar, Archie Brown, İsmail Yüksek, Matteo Guendouzi, Fred, İrfan Can Kahveci, Oğuz Aydın, N'Golo Kante, Anderson Talisca, Kerem Aktürkoğlu, Marco Asensio, Mason Greenwood, Vedat Muric, Anthony Musaba, Sidiki Cherif.

Fenerbahçe'nin UEFA'ya bildirdiği B listesinde ise Engin Can Biterge, Kuzey Sapaz, Ali Yasir Caklı, Kamil Efe Üregen, Çağan Sarıdikmen, Bedirhan Korkmaz, Gökmen Özdemir, Adnan Fettahoğlu, Emin Sayar, Güner Ekici, Emirhan Ateş, Alaettin Ekici ve Çağrı Fedai yer alıyor.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
fenerbahçe
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