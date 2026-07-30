CANLI | Ferencvaros - Twente maç anlatımı! Maç ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? - 30 Temmuz 2026
30 Temmuz 2026'daki kritik mücadelede Ferencvaros, Groupama Arena'da Twente'yi konuk ediyor. Hakem Viktor Kopievskiy yönetiminde gerçekleştirilecek bu önemli maç, futbolseverler için heyecan dolu anlara sahne olacak.
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