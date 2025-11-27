SPOR

Kapat
CANLI | Fiorentina - AEK maç anlatımı! Maç ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? - 27 Kasım 2025
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Uefa Avrupa Konferans Ligi

CANLI | Fiorentina - AEK maç anlatımı! Maç ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? - 27 Kasım 2025

27 Kasım 2025 tarihinde Artemio Franchi Stadyumu'nda gerçekleşecek olan Fiorentina - AEK maçı, iki takım için büyük bir sınav niteliği taşıyor. Avrupa sahnesinde temsilcimiz Fiorentina, Yunan ekibi AEK karşısında galibiyet peşinde.

Burak Kavuncu
Canlı Skor

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İtalyan devi Icardi'yi istiyor, transferde tek engel var!İtalyan devi Icardi'yi istiyor, transferde tek engel var!
Rafa Silva'nın gitmek istediği Süper Lig devini duyurdu!Rafa Silva'nın gitmek istediği Süper Lig devini duyurdu!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

ÖNEMLİ GELİŞMELER

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.