Abdullah Kavukcu’dan Serdal Adalı’ya cevap: "Bu işi alışkanlık haline getirdi"

Galatasaray Sportif A.Ş. Başkan Vekili Abdullah Kavukcu, yarın oynanacak derbi öncesi Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı’nın mücadelenin hakemiyle ilgili yaptığı açıklamaya cevap vererek, "Serdal Başkan da üzülerek görüyorum ki bu işi alışkanlık haline getirdi" dedi.

Cevdet Berker İşleyen

Trendyol Süper Lig’in 25. haftasında yarın oynanacak Beşiktaş - Galatasaray maçı öncesi siyah-beyazlı takımın başkanı Serdal Adalı’nın hakem Ozan Ergün’le ilgili açıklamalarına Galatasaray Sportif A.Ş. Başkan Vekili Abdullah Kavukcu cevap verdi.

"ALIŞKANLIK HALİNE GETİRDİ"

Kavukcu, "Serdal Başkan da üzülerek görüyorum ki bu işi alışkanlık haline getirdi. Her maçımızdan önce hakemle ilgili hakemle ilgili açıklama yapıyorlar. Geçen sene de yaptılar. O zaman etki altında kalıp Frankowski’yi haksız bir şekilde attı. Diliyoruz ki bu atanan genç hakemimiz bu sefer hiçbir baskı altında kalmadan, herhangi bir tartışmaya yol açmayacak şekilde maçı tamamlamayı başarır" diye konuştu.

Abdullah Kavukcu, takım içinde çok iyi bir atmosfer olduğunu da ifade ederek, "Sakatımız yok. Boey’in dizinde bir ağrı vardı ama o da gün geçtikçe iyi performans tutuyor. Yeni transferlerden herkes çok katkı sağladı" açıklamasında bulundu.

