CANLI | FK Decic Tuzi - FK Liepaja maç anlatımı! Maç ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? - 15 Temmuz 2026
15 Temmuz 2026'da Stadion Tusko Polje'de oynanacak FK Decic Tuzi - FK Liepaja maçı, iki takım için büyük bir mücadele anlamına geliyor. Hakem Tural Qurbanov'un yönetimindeki bu karşılaşma, futbolseverlerin ilgisini çekecek.
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