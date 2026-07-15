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CANLI | FK Decic Tuzi - FK Liepaja maç anlatımı! Maç ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? - 15 Temmuz 2026
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CANLI | FK Decic Tuzi - FK Liepaja maç anlatımı! Maç ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? - 15 Temmuz 2026

15 Temmuz 2026'da Stadion Tusko Polje'de oynanacak FK Decic Tuzi - FK Liepaja maçı, iki takım için büyük bir mücadele anlamına geliyor. Hakem Tural Qurbanov'un yönetimindeki bu karşılaşma, futbolseverlerin ilgisini çekecek.

Burak Kavuncu

Maç Skoru

Stadyum Stadion Tusko Polje
Hakem Tural Qurbanov
FK Decic Tuzi FK Decic Tuzi
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FK Liepaja FK Liepaja

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