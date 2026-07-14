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Kasımpaşa, Jakop Jessen’i kadrosuna kattı

Kasımpaşa, Danimarka’nın Fredericia takımında forma giyen Jakop Jessen’i kadrosuna kattı.

Kasımpaşa, Jakop Jessen’i kadrosuna kattı

Kasımpaşa’da yeni sezon öncesi transfer çalışmaları sürüyor. Lacivert-beyazlılar bu kapsamda son olarak Danimarka’nın Fredericia takımında oynayan 22 yaşındaki Danimarkalı sol bek Jakop Jessen ile sözleşme imzaladı.

RESMİ AÇIKLAMA GELDİ!

Kasımpaşa, Jakop Jessen’i kadrosuna kattı 1

Haliç ekibi tarafından konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Danimarka’nın Fredericia takımında forma giyen Jakop Jessen, CEO’muz Ceyhun Kazancı’nın katılımıyla Kemerburgaz Tesislerimizde düzenlenen törende kendisini Kasımpaşamıza bağlayan resmi sözleşmeye imza attı. Kasımpaşa ailesi olarak Jakop Jessen’e hoş geldin diyor, lacivert-beyazlı formamız altında nice başarılar diliyoruz" denildi.

Kasımpaşa, Jakop Jessen’i kadrosuna kattı 2

Fredericia formasıyla geçen sezon 34 maça çıkan Danimarkalı oyuncu, bu karşılaşmalarda 1 gol atarken, 5 de asist kaydetti.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Burak Kavuncu tarafından yayına alınmıştır

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