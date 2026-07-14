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Fenerbahçe, Greenwood transferini KAP'a bildirdi!

Fenerbahçe, Mason Greenwood'u kadrosuna kattığını açıkladı. Sarı-lacivertli ekip yıldız futbolcunun maliyetini de açıkladı.

Fenerbahçe, Greenwood transferini KAP'a bildirdi!
Burak Kavuncu
Mason Greenwood

Mason Greenwood

İNG İngiltere
Yaş: 25 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Marsilya
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Fenerbahçe, Marsilya'dan transfer ettiği Mason Greenwood transferini resmen açıkladı.

KAP GELDİ!

Fenerbahçe, Greenwood transferini KAP a bildirdi! 1

Fenerbahçe, Mason Greenwood ile görüşmelere başladığını KAP’a bildirdi.

"Profesyonel futbolcu Mason Will John Greenwood’un transferi konusunda, futbolcu ve kulübü Olympique de Marseille ile görüşmelere başlanmıştır."

MALİYETİ BELLİ OLDU

Fenerbahçe, Greenwood transferini KAP a bildirdi! 2

Fenerbahçe, Greenwood ile 4 yıllık sözleşme imzaladığını duyurdu.

"Profesyonel futbolcu Mason Will John Greenwood'un transferi konusunda kulübü ve kendisi ile anlaşmaya varılmıştır.

Olympique de Marseille kulübüne toplam transfer bedeli olan 39.000.000 Avro 3 sene içerisinde 3 eşit taksitle ödenecektir.

Ayrıca FIFA talimatları gereği doğacak olan dayanışma katkı bedeli kulübümüz tarafından ödenecektir."

FENERBAHÇE RESMEN AÇIKLADI!

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Anahtar Kelimeler:
KAP Marsilya fenerbahçe Mason Greenwood
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