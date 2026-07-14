Fenerbahçe, Greenwood transferini KAP'a bildirdi!

Fenerbahçe, Marsilya'dan transfer ettiği Mason Greenwood transferini resmen açıkladı.

Fenerbahçe, Mason Greenwood ile görüşmelere başladığını KAP’a bildirdi.

"Profesyonel futbolcu Mason Will John Greenwood’un transferi konusunda, futbolcu ve kulübü Olympique de Marseille ile görüşmelere başlanmıştır."

MALİYETİ BELLİ OLDU

Fenerbahçe, Greenwood ile 4 yıllık sözleşme imzaladığını duyurdu.

"Profesyonel futbolcu Mason Will John Greenwood'un transferi konusunda kulübü ve kendisi ile anlaşmaya varılmıştır.

Olympique de Marseille kulübüne toplam transfer bedeli olan 39.000.000 Avro 3 sene içerisinde 3 eşit taksitle ödenecektir.

Ayrıca FIFA talimatları gereği doğacak olan dayanışma katkı bedeli kulübümüz tarafından ödenecektir."

FENERBAHÇE RESMEN AÇIKLADI!