CANLI | Freiburg - Motherwell maç anlatımı! Maç ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? - 27 Ağustos 2026
Freiburg, 27 Ağustos 2026 tarihinde Avrupa sahnesinde Motherwell ile karşılaşacak. Maç, Europa-Park Stadion'da gerçekleşecek ve hakem Andrea Colombo tarafından yönetilecek. Bu önemli buluşma, her iki takım için büyük bir fırsat sunuyor.
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