Galatasaray'dan olaylı hazırlık maçı! Okan Buruk maç başında oyundan atıldı

Galatasaray, yeni sezon öncesindeki hazırlık karşılaşmasında İspanya La Liga ekiplerinden Villarreal’i RAMS Park’ta ağırladı. Karşılaşmanın ilk dakikaları hem saha içindeki gelişmeler hem de tribünlerdeki tepkiler nedeniyle oldukça hareketli geçti.

VİLLARREAL PENALTIYLA ÖNE GEÇTİ

Mücadelenin henüz ikinci dakikasında Villarreal penaltı kazandı. Galatasaray savunmasının müdahalesinin ardından hakem Kadir Sağlam beyaz noktayı gösterdi. Penaltı için topun başına geçen Perez, üçüncü dakikada yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi ve İspanyol ekibini 1-0 öne taşıdı.

OKAN BURUK KIRMIZI KART GÖRDÜ

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, penaltı kararının ardından hakeme itirazda bulundu. Bu tepkisi nedeniyle sarı kart gören Buruk, itirazlarını sürdürünce kısa süre içerisinde ikinci sarı kartını da gördü. Buruk, böylece kırmızı kartla oyun alanının dışına gönderildi.

DURSUN ÖZBEK'E TEPKİ

RAMS Park’taki Galatasaray taraftarı, takımın transfer çalışmalarına ilişkin beklentisini tribünlerden dile getirdi. Sarı-kırmızılı taraftarlar, başkan Dursun Özbek’e yönelik olarak ''Dursun Özbek transferler nerede'' tezahüratında bulundu.