(Özet) Gaziantep FK - Corendon Alanyaspor Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

90. Dakika
Karşılaşma sona eriyor. Maçın sonucu: Gaziantep FK: 1 - Corendon Alanyaspor: 1
90. Dakika
Gaziantep FK takımı Alexandru Maxim ile gol fırsatını değerlendiremiyor. Ceza sahasının dışından kaleyi sağ çaprazdan gören bir noktadan Alexandru Maxim tarafından çekilen şut defansın müdahalesiyle engelleniyor.
90. Dakika
Corendon Alanyaspor takımında Efecan Karaca, sarı kart görüyor.
90. Dakika
Denis Dragus rakip yarı alanın ortalarında uzak mesafeden şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.
89. Dakika
Gaziantep FK takımının teknik direktörü, oyuncu değişikliği ile maça müdahale ediyor. Christopher Lungoyi çıkıyor ve yerine Denis Dragus oyuna giriyor.
87. Dakika
Ruan, rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi karşısına alıp vuruşunu yapıyor, savunma araya girerek tehlikeyi önlüyor.
85. Dakika
Ceza sahası içinde topla buluşan Steve Mounie, altıpas üzerinden vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.
82. Dakika
Corendon Alanyaspor takımının teknik direktörü, oyuncu değişikliği ile maça müdahale ediyor. Hwang Ui-Jo çıkıyor ve yerine Steve Mounie oyuna giriyor.
82. Dakika
Corendon Alanyaspor takımında oyuncu değişikliği; Gaius Makouta oyundan çıkarken Efecan Karaca oyuna giren isim.
81. Dakika
Gaziantep FK takımında Kevin Rodrigues, sarı kart görüyor.
81. Dakika
Gaziantep FK takımında Christopher Lungoyi, sarı kart görüyor.
79. Dakika
Corendon Alanyaspor için İbrahim Kaya şut atıyor. Kaleci kurtarıyor.
77. Dakika
Gaziantep FK için Christopher Lungoyi şut atıyor. Kaleci kurtarıyor.
76. Dakika
Gaziantep FK takımında oyuncu değişikliği; Arda Kızıldağ oyundan çıkarken Myenty Abena oyuna giren isim.
76. Dakika
Gaziantep FK takımında oyuncu değişikliği; Luis Perez oyundan çıkarken Karamba Gassama oyuna giren isim.
73. Dakika
Alexandru Maxim, rakip yarı alanın ortalarında uzak mesafeden vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.
72. Dakika
Corendon Alanyaspor takımı bu dakikada tabelayı değiştirme fırsatına yaklaşıyor ancak ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören bir noktadan Florent Hadergjonaj tarafından çekilen şut defansın müdahalesiyle engelleniyor.
70. Dakika
Corendon Alanyaspor takımının teknik direktörü, oyuncu değişikliği ile maça müdahale ediyor. Nicolas Janvier çıkıyor ve yerine Maestro oyuna giriyor.
67. Dakika
Ofsayt. Sağ taç çizgisine yakın bir bölgede ofsayta düşen oyuncu Christopher Lungoyi
69. Dakika
Corendon Alanyaspor takımının teknik direktörü, oyuncu değişikliği ile maça müdahale ediyor. Güven Yalçın çıkıyor ve yerine Enes Keskin oyuna giriyor.
67. Dakika
Gaziantep FK için Kacper Kozlowski şut atıyor. Kaleci kurtarıyor.
65. Dakika
Corendon Alanyaspor takımı korner kullanacak.
63. Dakika
Kevin Rodrigues, gol pasını veren isim.
63. Dakika
GOL! Gaziantep FK takımında golün adı Kacper Kozlowski.
62. Dakika
Nicolas Janvier rakip yarı alanın ortalarında kaleye uzak sayılabilecek bir mesafeden şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.
61. Dakika
Corendon Alanyaspor takımında Florent Hadergjonaj hakem Atilla Karaoğlan tarafından sarı kart ile cezalandırılıyor.
57. Dakika
Christopher Lungoyi rakip ceza sahasına girmeden şansını deniyor ancak savunmaya çarpan top tehlikeli bölgeden uzaklaşıyor.
53. Dakika
Christopher Lungoyi sağ kanatta kaleyi çaprazdan gören bir noktada ofsayta yakalanıyor.
52. Dakika
takımında oyuncu değişikliği; Drissa Camara oyundan çıkarken Kevin Rodrigues oyuna giren isim.
48. Dakika
Sağ taç çizgisine yakın bir bölgede Christopher Lungoyi için ofsayt bayrağı kalkıyor.
46. Dakika
Hakem ikinci yarıyı başlatıyor.
46. Dakika
Gaziantep FK takımının teknik direktörü, oyuncu değişikliği ile maça müdahale ediyor. Mohamed Bayo çıkıyor ve yerine Yusuf Kabadayı oyuna giriyor.
9. Dakika
Ceza saha içinde topla buluşan Hwang Ui-Jo için ofsayt bayrağı kalkıyor.
45. Dakika
Hakem müsabakanın ilk yarısını bitiriyor
45. Dakika
Mohamed Bayo tarafından çekilen şutu kaleci kurtarıyor.
44. Dakika
Mohamed Bayo altıpas üzerinden şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.
44. Dakika
Bu dakikada Gaziantep FK takımı gole yaklaşıyor ancak ceza sahasının dışından kaleyi sağ çaprazdan gören bir noktadan çekilen şut defansın müdahalesiyle engelleniyor.Şutu çeken isim Christopher Lungoyi
42. Dakika
Nuno Lima, gol pasını veren isim.
43. Dakika
Corendon Alanyaspor takımında İbrahim Kaya, sarı kart görüyor.
42. Dakika
GOL! İbrahim Kaya takımını öne geçiren golü atıyor.
40. Dakika
Corendon Alanyaspor takımının teknik direktörü, oyuncu değişikliği ile maça müdahale ediyor. Ianis Hagi çıkıyor ve yerine İbrahim Kaya oyuna giriyor.
36. Dakika
Drissa Camara altıpas üzerinden şansını deniyor ancak savunmaya çarpan top tehlikeli bölgeden uzaklaşıyor.
36. Dakika
Nicolas Janvier tarafından çekilen şutu kaleci kurtarıyor.
33. Dakika
Corendon Alanyaspor takımı korner kullanacak.
32. Dakika
Gaziantep FK için Tayyip Talha Sanuç şut atıyor. Kaleci kurtarıyor.
32. Dakika
Gaziantep FK takımı korner kullanacak.
23. Dakika
Bu dakikada Gaziantep FK takımı gole yaklaşıyor ancak ceza sahası içi sağ çaprazından çekilen şut defansın son anda araya girmesi ile engelleniyor. Şutu çeken isim Christopher Lungoyi
19. Dakika
Mohamed Bayo ceza sahası içinde sol çaprazdan şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.
19. Dakika
Ceza sahası içinde topla buluşan Güven Yalçın, altıpas üzerinden vuruşunu yapıyor,savunma araya girerek tehlikeyi önlüyor.
14. Dakika
Bu dakikada Gaziantep FK takımı gole yaklaşıyor ancak ceza sahası içi sol çaprazından çekilen şut direğin az farkla uzağından auta gidiyor. Şutu çeken isim Melih Kabasakal
14. Dakika
Alexandru Maxim ile Gaziantep FK takımı köşe vuruşu kullanacak.
7. Dakika
Rakip yarı alanın ortalarında bulunan Ianis Hagi için ofsayt bayrağı kalkıyor.
2. Dakika
Corendon Alanyaspor takımı Nicolas Janvier ile gol fırsatını değerlendiremiyor. Ceza sahasının dışından kaleyi sol çaprazdan gören bir noktadan Nicolas Janvier tarafından çekilen şut defansın müdahalesiyle engelleniyor.
1. Dakika
Hakemin düdüğüyle maç başlıyor.
15:59
Gaziantep FK - Corendon Alanyaspor maçının kadroları açıklandı.
