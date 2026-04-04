(Özet) Gaziantep FK - Corendon Alanyaspor Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları
Gaziantep FK ve Corendon Alanyaspor'un karşı karşıya geldiği mücadelede iki ekip de sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı. Tüm beklentileri karşılayan bu heyecan dolu maç, Gaziantep'teki stadyumda oynandı. Hakem Atilla Karaoğlan yönetimindeki karşılaşmada, her iki takımın da gol fırsatlarını değerlendiremediği anlar dikkat çekti.

Cevdet Berker İşleyen

Maç Skoru

Yayıncı Kuruluş beIN Sports, beIN Sports 2
Stadyum Gaziantep Stadyumu
Hakem Atilla Karaoğlan
Gaziantep FK Gaziantep FK
1
MS
1
Corendon Alanyaspor Corendon Alanyaspor
42' İbrahim Kaya63' Kacper Kozlowski
90. Dakika

MAÇ BİTTİ

Karşılaşma sona eriyor. Maçın sonucu: Gaziantep FK: 1 - Corendon Alanyaspor: 1

90. Dakika

ENGELLENEN ŞUT | GAZİANTEP FK

Gaziantep FK takımı Alexandru Maxim ile gol fırsatını değerlendiremiyor. Ceza sahasının dışından kaleyi sağ çaprazdan gören bir noktadan Alexandru Maxim tarafından çekilen şut defansın müdahalesiyle engelleniyor.

90. Dakika

SARI KART | CORENDON ALANYASPOR

Corendon Alanyaspor takımında Efecan Karaca, sarı kart görüyor.

90. Dakika

İSABETSİZ ŞUT | GAZİANTEP FK

Denis Dragus rakip yarı alanın ortalarında uzak mesafeden şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.

89. Dakika

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ | GAZİANTEP FK

Gaziantep FK takımının teknik direktörü, oyuncu değişikliği ile maça müdahale ediyor. Christopher Lungoyi çıkıyor ve yerine Denis Dragus oyuna giriyor.

87. Dakika

ENGELLENEN ŞUT | CORENDON ALANYASPOR

Ruan, rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi karşısına alıp vuruşunu yapıyor, savunma araya girerek tehlikeyi önlüyor.

85. Dakika

İSABETSİZ ŞUT | CORENDON ALANYASPOR

Ceza sahası içinde topla buluşan Steve Mounie, altıpas üzerinden vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.

82. Dakika

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ | CORENDON ALANYASPOR

Corendon Alanyaspor takımının teknik direktörü, oyuncu değişikliği ile maça müdahale ediyor. Hwang Ui-Jo çıkıyor ve yerine Steve Mounie oyuna giriyor.

82. Dakika

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ | CORENDON ALANYASPOR

Corendon Alanyaspor takımında oyuncu değişikliği; Gaius Makouta oyundan çıkarken Efecan Karaca oyuna giren isim.

81. Dakika

SARI KART | GAZİANTEP FK

Gaziantep FK takımında Kevin Rodrigues, sarı kart görüyor.

81. Dakika

SARI KART | GAZİANTEP FK

Gaziantep FK takımında Christopher Lungoyi, sarı kart görüyor.

79. Dakika

İSABETLİ ŞUT | CORENDON ALANYASPOR

Corendon Alanyaspor için İbrahim Kaya şut atıyor. Kaleci kurtarıyor.

77. Dakika

İSABETLİ ŞUT | GAZİANTEP FK

Gaziantep FK için Christopher Lungoyi şut atıyor. Kaleci kurtarıyor.

76. Dakika

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ | GAZİANTEP FK

Gaziantep FK takımında oyuncu değişikliği; Arda Kızıldağ oyundan çıkarken Myenty Abena oyuna giren isim.

76. Dakika

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ | GAZİANTEP FK

Gaziantep FK takımında oyuncu değişikliği; Luis Perez oyundan çıkarken Karamba Gassama oyuna giren isim.

73. Dakika

İSABETSİZ ŞUT | GAZİANTEP FK

Alexandru Maxim, rakip yarı alanın ortalarında uzak mesafeden vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.

72. Dakika

ENGELLENEN ŞUT | CORENDON ALANYASPOR

Corendon Alanyaspor takımı bu dakikada tabelayı değiştirme fırsatına yaklaşıyor ancak ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören bir noktadan Florent Hadergjonaj tarafından çekilen şut defansın müdahalesiyle engelleniyor.

70. Dakika

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ | CORENDON ALANYASPOR

Corendon Alanyaspor takımının teknik direktörü, oyuncu değişikliği ile maça müdahale ediyor. Nicolas Janvier çıkıyor ve yerine Maestro oyuna giriyor.

67. Dakika

OFSAYT | GAZİANTEP FK

Ofsayt. Sağ taç çizgisine yakın bir bölgede ofsayta düşen oyuncu Christopher Lungoyi

69. Dakika

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ | CORENDON ALANYASPOR

Corendon Alanyaspor takımının teknik direktörü, oyuncu değişikliği ile maça müdahale ediyor. Güven Yalçın çıkıyor ve yerine Enes Keskin oyuna giriyor.

67. Dakika

İSABETLİ ŞUT | GAZİANTEP FK

Gaziantep FK için Kacper Kozlowski şut atıyor. Kaleci kurtarıyor.

65. Dakika

KORNER | CORENDON ALANYASPOR

Corendon Alanyaspor takımı korner kullanacak.

63. Dakika

ASİST | GAZİANTEP FK

Kevin Rodrigues, gol pasını veren isim.

63. Dakika

GOL | GAZİANTEP FK

GOL! Gaziantep FK takımında golün adı Kacper Kozlowski.

62. Dakika

İSABETSİZ ŞUT | CORENDON ALANYASPOR

Nicolas Janvier rakip yarı alanın ortalarında kaleye uzak sayılabilecek bir mesafeden şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.

61. Dakika

SARI KART | CORENDON ALANYASPOR

Corendon Alanyaspor takımında Florent Hadergjonaj hakem Atilla Karaoğlan tarafından sarı kart ile cezalandırılıyor.

57. Dakika

ENGELLENEN ŞUT | GAZİANTEP FK

Christopher Lungoyi rakip ceza sahasına girmeden şansını deniyor ancak savunmaya çarpan top tehlikeli bölgeden uzaklaşıyor.

53. Dakika

OFSAYT | GAZİANTEP FK

Christopher Lungoyi sağ kanatta kaleyi çaprazdan gören bir noktada ofsayta yakalanıyor.

52. Dakika

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ

takımında oyuncu değişikliği; Drissa Camara oyundan çıkarken Kevin Rodrigues oyuna giren isim.

48. Dakika

OFSAYT | GAZİANTEP FK

Sağ taç çizgisine yakın bir bölgede Christopher Lungoyi için ofsayt bayrağı kalkıyor.

46. Dakika

İKİNCİ YARI BAŞLADI

Hakem ikinci yarıyı başlatıyor.

46. Dakika

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ | GAZİANTEP FK

Gaziantep FK takımının teknik direktörü, oyuncu değişikliği ile maça müdahale ediyor. Mohamed Bayo çıkıyor ve yerine Yusuf Kabadayı oyuna giriyor.

9. Dakika

OFSAYT | CORENDON ALANYASPOR

Ceza saha içinde topla buluşan Hwang Ui-Jo için ofsayt bayrağı kalkıyor.

45. Dakika

İLK YARI SONU

Hakem müsabakanın ilk yarısını bitiriyor

45. Dakika

İSABETLİ ŞUT | GAZİANTEP FK

Mohamed Bayo tarafından çekilen şutu kaleci kurtarıyor.

44. Dakika

İSABETSİZ ŞUT | GAZİANTEP FK

Mohamed Bayo altıpas üzerinden şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.

44. Dakika

ENGELLENEN ŞUT | GAZİANTEP FK

Bu dakikada Gaziantep FK takımı gole yaklaşıyor ancak ceza sahasının dışından kaleyi sağ çaprazdan gören bir noktadan çekilen şut defansın müdahalesiyle engelleniyor.Şutu çeken isim Christopher Lungoyi

42. Dakika

ASİST | CORENDON ALANYASPOR

Nuno Lima, gol pasını veren isim.

43. Dakika

SARI KART | CORENDON ALANYASPOR

Corendon Alanyaspor takımında İbrahim Kaya, sarı kart görüyor.

42. Dakika

GOL | CORENDON ALANYASPOR

GOL! İbrahim Kaya takımını öne geçiren golü atıyor.

40. Dakika

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ | CORENDON ALANYASPOR

Corendon Alanyaspor takımının teknik direktörü, oyuncu değişikliği ile maça müdahale ediyor. Ianis Hagi çıkıyor ve yerine İbrahim Kaya oyuna giriyor.

36. Dakika

ENGELLENEN ŞUT | GAZİANTEP FK

Drissa Camara altıpas üzerinden şansını deniyor ancak savunmaya çarpan top tehlikeli bölgeden uzaklaşıyor.

36. Dakika

İSABETLİ ŞUT | CORENDON ALANYASPOR

Nicolas Janvier tarafından çekilen şutu kaleci kurtarıyor.

33. Dakika

KORNER | CORENDON ALANYASPOR

Corendon Alanyaspor takımı korner kullanacak.

32. Dakika

İSABETLİ ŞUT | GAZİANTEP FK

Gaziantep FK için Tayyip Talha Sanuç şut atıyor. Kaleci kurtarıyor.

32. Dakika

KORNER | GAZİANTEP FK

Gaziantep FK takımı korner kullanacak.

23. Dakika

ENGELLENEN ŞUT | GAZİANTEP FK

Bu dakikada Gaziantep FK takımı gole yaklaşıyor ancak ceza sahası içi sağ çaprazından çekilen şut defansın son anda araya girmesi ile engelleniyor. Şutu çeken isim Christopher Lungoyi

19. Dakika

İSABETSİZ ŞUT | GAZİANTEP FK

Mohamed Bayo ceza sahası içinde sol çaprazdan şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.

19. Dakika

ENGELLENEN ŞUT | CORENDON ALANYASPOR

Ceza sahası içinde topla buluşan Güven Yalçın, altıpas üzerinden vuruşunu yapıyor,savunma araya girerek tehlikeyi önlüyor.

14. Dakika

İSABETSİZ ŞUT | GAZİANTEP FK

Bu dakikada Gaziantep FK takımı gole yaklaşıyor ancak ceza sahası içi sol çaprazından çekilen şut direğin az farkla uzağından auta gidiyor. Şutu çeken isim Melih Kabasakal

14. Dakika

KORNER | GAZİANTEP FK

Alexandru Maxim ile Gaziantep FK takımı köşe vuruşu kullanacak.

7. Dakika

OFSAYT | CORENDON ALANYASPOR

Rakip yarı alanın ortalarında bulunan Ianis Hagi için ofsayt bayrağı kalkıyor.

2. Dakika

ENGELLENEN ŞUT | CORENDON ALANYASPOR

Corendon Alanyaspor takımı Nicolas Janvier ile gol fırsatını değerlendiremiyor. Ceza sahasının dışından kaleyi sol çaprazdan gören bir noktadan Nicolas Janvier tarafından çekilen şut defansın müdahalesiyle engelleniyor.

1. Dakika

MAÇ BAŞLADI

Hakemin düdüğüyle maç başlıyor.

15:59

KADROLAR AÇIKLANDI !

Gaziantep FK - Corendon Alanyaspor maçının kadroları açıklandı.

