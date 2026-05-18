SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe

Matteo Guendouzi: "Fenerbahçe formasını giydiğim sürece elimden gelen her şeyi vereceğim"

Fenerbahçe’nin Fransız orta sahası Matteo Guendouzi, sezonun hak ettikleri gibi bitmediğini belirterek, "Bu formayı giydiğim sürece elimden gelen her şeyi vereceğim. Bu renkleri parlatacağımızdan emin olun. Hikayemiz burada bitmiyor" dedi.

Matteo Guendouzi: "Fenerbahçe formasını giydiğim sürece elimden gelen her şeyi vereceğim"

Fenerbahçe’nin ara transfer döneminde kadrosuna kattığı Matteo Guendouzi, desteklerinden ötürü sarı-lacivertli taraftarlara teşekkür ederek, yeni sezon için mesaj verdi.

AÇIKLAMA YAPTI!

Matteo Guendouzi: "Fenerbahçe formasını giydiğim sürece elimden gelen her şeyi vereceğim" 1

Guendouzi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Altı ay. Yaşanabilecek her türlü duygu. Kupada Galatasaray’a attığım o gol, o kupayı havaya kaldırmak, tribünlerdeki gürültü, o çılgınlık. Kariyerimin en muhteşem anlarından biri. Bunu sonsuza dek kalbimde taşıyacağım. Ardından, hak ettiğimiz şekilde bitmeyen bir sezon. Hiçbirimizin öngöremediği değişiklikler ama tüm bunlara rağmen, sizler yanımdan hiç ayrılmadınız. Beni aranızdan biriymişim gibi hissettirdiniz. Başkanımıza, yönetim kuruluna, teknik direktör Domenico Tedesco’ya ve Devin Özek’e, bana inandığınız ve bana bu yuvayı verdiğiniz için teşekkür ederim. Sizlere, Fenerbahçe’nin sadık taraftarlarına, bu formayı giydiğim sürece elimden gelen her şeyi vereceğim. Bu renkleri parlatacağımızdan emin olun. Hikayemiz burada bitmiyor."

MyMani

Öne Çıkan İhtiyaç Kredileri

Tümü

0% Faizli Fırsat!

GARANTİ BBVA - %0 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

0% Faizli Fırsat!

DENİZBANK - %0 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

Avantajlı Fırsat

AKBANK %0,99 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0,99

Vade

12 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

0% Faizli Fırsat!

İŞ BANKASI - %0 FAİZLİ 55.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

55.000 TL

Detayları gör

Guendouzi, geride bıraktığımız sezon 15’i Süper Lig’de olmak üzere 22 maçta görev yaparken 2 kez de gol sevinci yaşadı.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Burak Kavuncu tarafından yayına alınmıştır

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Hakan Safi'den Aziz Yıldırım’a gönderme! Seçim yarışı alev aldıHakan Safi'den Aziz Yıldırım’a gönderme! Seçim yarışı alev aldı
Mourinho ve Rafa Silva'dan Beşiktaş'a büyük darbe!Mourinho ve Rafa Silva'dan Beşiktaş'a büyük darbe!
Anahtar Kelimeler:
fenerbahçe Mattéo Guendouzi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Rasim Ozan Kütahyalı tutuklandı!

Rasim Ozan Kütahyalı tutuklandı!

'Başkasına verdi' diyerek sevdiği kızın babasını katletti

'Başkasına verdi' diyerek sevdiği kızın babasını katletti

Aziz Yıldırım'ın hocası belli oldu! Serdar Ali Çelikler yayında açıkladı

Aziz Yıldırım'ın hocası belli oldu! Serdar Ali Çelikler yayında açıkladı

Kızı cenazede klip çekti! Hadise ve Gülşen'e olay sözler

Kızı cenazede klip çekti! Hadise ve Gülşen'e olay sözler

Günde 60 bin TL'lik buluyor: 'Ev, araba, arsa aldım'

Günde 60 bin TL'lik buluyor: 'Ev, araba, arsa aldım'

Araç sürücüleri dikkat! Zorunlu ekipman listesi genişletildi

Araç sürücüleri dikkat! Zorunlu ekipman listesi genişletildi

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.