Hakan Safi'den Aziz Yıldırım’a gönderme! Fenerbahçe'de seçim yarışı alev aldı

Fenerbahçe başkan adayı Hakan Safi, seçim karargahında yaptığı açıklamalarla gündeme damga vurdu. Rakiplerin dizlerini titretecek ve gelecek yıllara damga vuracak bir düzen kuracaklarını söyleyen Safi, kulübün mali durumuna yönelik eleştirilere de "Borçtan korkumuz yok, benim Fenerbahçeme 1 yıldız yetmez" sözleriyle meydan okudu.

Burak Kavuncu

Sarı-lacivertli camiada kongre ateşi yükselirken, başkan adaylarından Hakan Safi rakiplerine nefes aldırmayacak bir vizyon projesiyle sahneye çıktı. Seçim karargahında taraftarın nabzını tuttuklarını ve kulübün saha içi güçsüzlük ile lobi eksikliği gibi tüm sorunlarına hakim olduklarını belirten Safi, kurulacak kadro için iddialı konuştu

SEÇİM KÜRSÜSÜNDEN EN SERT SALVO: "RAKİPLERİN DİZLERİNİ TİTRETECEK BİR KADRO KURACAĞIZ!"

Fenerbahçe’de kongre maratonu tüm hızıyla sürerken, başkan adayı Hakan Safi ezeli rakipleri sarsacak çok konuşulacak açıklamalara imza attı. İstanbul'da bir otelde gerçekleştirilen organizasyonda genel kurul üyeleriyle bir araya gelen Hakan Safi, üyeler tarafından coşkuyla karşılandı. Kulübün kronikleşen sorunlarına tamamen hakim olduklarını belirten Safi, "Fenerbahçe saha içinde güçsüz, lobi yapamıyor diyorlar, hepsini çözeceğiz" diyerek meydan okudu. Safi’nin özellikle transfer ve şampiyonluk vaatleri, sarı-lacivertli camiada büyük heyecan yarattı.

AZİZ YILDIRIM'A GÖNDERME! "BİR SENE ŞAMPİYON YAPAR BIRAKIRIZ DEMİYORUZ!"

Saha içinde taraftarı coşturacak bir mühendislik planladıklarını söyleyen Hakan Safi, rakiplerine adeta gözdağı vererek şu ifadeleri kullandı:

"Saha içinde Fenerbahçelileri heyecanlandıracak, tribünleri coşturacak kadroyu kuracağız. Rakiplerin dizlerini titretecek bir kadro kuracağız. '1 sene şampiyon yapar bırakırız' da demiyoruz. Şampiyon yapacağız ama uzun vadede yarının Fenerbahçe’sini hep beraber inşa edeceğiz. Biz kuracağımız bu düzenle şanlı kulübümüzün gelecek yıllarına tamamen damga vuracağız."

BORÇ TARTIŞMALARINA SON NOKTAYI KOYDU! "BENİM FENERBAHÇEME 1 YILDIZ YETMEZ"

Kulübün mali yapısı ve borç yükü nedeniyle yapılan eleştirilere de oldukça net ve korkusuz bir yanıt veren Safi, "‘Fenerbahçe’nin borcu çok’ diyorlar. Korkumuz yok, merak etmeyin. Benim Fenerbahçeme 1 yıldız yetmez! Bugün yola çıktığım arkadaşlarım da en az benim kadar motive. Fenerbahçe için son derece güçlü ve tecrübeli bir yönetim oluşturuyoruz."

Basına yansıyan teknik direktör ve futbolcu isimlerine de değinen başkan adayı, "Elbette listemizde çok büyük isimler var, zamanı gelince açıklayacağız. Ancak bunları bir seçim stratejisi olarak değil, tamamen Fenerbahçe’nin menfaatleri doğrultusunda hamleler olarak yapacağız" diyerek popülizmden uzak duracaklarının sinyalini verdi.

"KULÜPTE YENİ DEĞİLİM, 1999'DAN BERİ BURADAYIM"

Kendisi hakkında yapılan "Fenerbahçe siyasetinde yeni" eleştirilerine de açıklık getiren Safi, geçmişini hatırlatarak, "Son 2 seçimde yönetimde yer almış, 15 ay faal yöneticilik yapmış birisi olarak siyasette yeni sayılabilirim ancak Fenerbahçe'de yeni değilim. 1999 yılından bu yana bu şanlı kulübün bir evladıyım, yaklaşık 2 yıldır da divan kurulu üyesiyim. 53 yıllık hayatım ise Fenerbahçe sevdasıyla geçti" dedi.

