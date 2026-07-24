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Galatasaray'da maaş krizi iddiası! "Oyuncu hesaplarına bloke geldi" sözleri gündem oldu

Gazeteci Haluk Yürekli, Yağız Sabuncuoğlu ve Mehmet Arslan'ın Galatasaray'ın mali durumuna ilişkin ortaya attığı iddialar gündem yarattı. Oyuncu maaşlarında gecikme yaşandığı, kredi kullanıldığı ve bazı futbolcuların hesaplarına bloke geldiği öne sürüldü.

Galatasaray'da maaş krizi iddiası! "Oyuncu hesaplarına bloke geldi" sözleri gündem oldu
Burak Kavuncu

Galatasaray'ın mali yapısıyla ilgili ortaya atılan iddialar spor kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. 343 YouTube kanalında konuşan Haluk Yürekli'nin maaş ödemeleriyle ilgili açıklamalarının ardından, Yağız Sabuncuoğlu ve Mehmet Arslan da dikkat çeken ifadeler kullandı. Söz konusu iddialarla ilgili Galatasaray Kulübü tarafından resmi bir açıklama yapılmadı.

"OYUNCU HESAPLARINA BLOKE GELDİ" İDDİASI

Galatasaray da maaş krizi iddiası! "Oyuncu hesaplarına bloke geldi" sözleri gündem oldu 1

Programda konuşan Yağız Sabuncuoğlu, Mehmet Arslan'ın dile getirdiği "Bazı oyuncuların hesaplarına bloke geldi" iddiası üzerine, "En bloke gelmemesi gerekene geldi, teyit etmeye çalışıyorum." ifadelerini kullandı. Mehmet Arslan ise bu iddiayı duyduklarında şaşkınlık yaşadıklarını belirterek, "Biz de 'Yok artık' dedik." şeklinde konuştu.

Galatasaray da maaş krizi iddiası! "Oyuncu hesaplarına bloke geldi" sözleri gündem oldu 2

Mehmet Arslan, "Bir banka tarafından Victor Osimhen'e bir ihtar gönderilmiş. Osimhen, bu durumu Galatasaray yönetimine iletince gerekli ödeme yapılmış ve hesap düzeltilmiş." ifadelerini kullandı.

HALUK YÜREKLİ: "3 AYDIR MAAŞLAR ÖDENMEDİ"

Galatasaray da maaş krizi iddiası! "Oyuncu hesaplarına bloke geldi" sözleri gündem oldu 3

343 YouTube kanalında açıklamalarda bulunan Haluk Yürekli ise Galatasaray'ın oyuncu maaşlarını ödemekte zorlandığını öne sürdü. Yürekli, sarı-kırmızılı kulübün futbolculara yaklaşık üç aydır ödeme yapmadığını iddia ederken, borçsuzluk kağıdı alabilmek için son ödeme tarihinin uzatıldığını ve kulübün bu süreçte finansman arayışına girdiğini söyledi.

"Bak, Galatasaray'da borçsuzluk kağıdı almak için parayı nasıl bulduklarını duyuyoruz.

Ayrıntısına girmeyeyim. Öyle bir nokta var ki problem yaşıyorsun. Bazı oyuncuların hesaplarına haciz geldiği konuşuluyor. Ayrıntısına girmeyeyim."

"KREDİ KULLANILDIĞINI DUYDUM"

Galatasaray da maaş krizi iddiası! "Oyuncu hesaplarına bloke geldi" sözleri gündem oldu 4

Haluk Yürekli ayrıca, maaş ödemelerini gerçekleştirebilmek adına kulübün kredi kullandığı yönünde bilgiler aldığını da dile getirdi. Yürekli, "Galatasaray'ın oyuncu maaşlarını ödemek için kredi çektiğini duydum. Finansal işlerin detayına girmeyi sevmiyorum ama taraftarın bunu bilmesi gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Yürekli, "Galatasaray yönetiminin oyuncu maaşlarını ödeyebilmek için kredi çektiğini duydum. Bazı oyuncuların banka hesaplarına haciz geldiği konuşuluyor. Bir sürü şey var bunlarla ilgili. Büyük problemler duyuyoruz.

Ayağını yorganına göre uzatacaksın." dedi.

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Anahtar Kelimeler:
galatasaray Victor Osimhen
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