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Teknik direktör Andrea Pirlo'nun yeni takımı belli oldu!

İtalya Futbol Federasyonu, milli takım teknik direktörlüğü için Pep Guardiola ile görüşme gerçekleştirdiklerini resmen doğrulamıştı. İspanyol teknik adamın teklifi kabul etmemesi üzerine federasyonun milli takım teknik direktörlüğü için Andrea Pirlo ile anlaşma sağladığı öğrenildi.

Teknik direktör Andrea Pirlo'nun yeni takımı belli oldu!
Burak Kavuncu

İtalya Milli Takımı'nda teknik direktör arayışları sürerken, federasyondan dikkat çeken bir açıklama geldi. İtalyan Futbol Federasyonu, dünyaca ünlü teknik adam Pep Guardiola ile milli takımın başına geçmesi için temas kurduklarını doğrularken, deneyimli çalıştırıcının görevi kişisel nedenlerle kabul etmediğini duyurdu.

GUARDIOLA'DAN OLUMSUZ YANIT

Teknik direktör Andrea Pirlo nun yeni takımı belli oldu! 1

Federasyon tarafından yapılan açıklamada, Guardiola'nın milli takım teknik direktörlüğü için yapılan teklifi değerlendirdiği ancak özel gerekçeler nedeniyle görevi üstlenmek istemediği belirtildi. Böylece İtalya'nın dünya futbolunun en önemli teknik adamlarından birini göreve getirme planı sonuçsuz kaldı.

PIRLO İLE ANLAŞMA SAĞLANDI!

Teknik direktör Andrea Pirlo nun yeni takımı belli oldu! 2

İtalyan basınında yer alan haberlere göre federasyon, Guardiola'nın kararının ardından rotasını Andrea Pirlo'ya çevirdi. Şu anda Birleşik Arap Emirlikleri ekibi United FC'nin başında bulunan Pirlo'nun, milli takım teknik direktörlüğü için en güçlü aday konumunda olduğu ifade edildi. İtalyan hoca ile her konuda anlaşma sağlandığı ise gelen bilgiler arasında.

SÜPER LİG'DE DE GÖREV YAPMIŞTI

Teknik direktör Andrea Pirlo nun yeni takımı belli oldu! 3

Teknik direktörlük kariyerinde Juventus ve Sampdoria'yı çalıştıran Andrea Pirlo, Türkiye'de ise 2022/23 sezonunda Fatih Karagümrük'ün başında görev yapmıştı. İtalyan teknik adamın önümüzdeki günlerde federasyonla resmi sözleşme imzalanacağı belirtildi.

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Anahtar Kelimeler:
İtalya Andrea Pirlo Pep Guardiola
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