(Özet) Göztepe - Çaykur Rizespor Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

Maç Skoru
90. Dakika
Hakem, maçın son düdüğünü çalıyor. Maç sonucu; Göztepe: 2 - Çaykur Rizespor: 2
90. Dakika
GOL! Efkan Bekiroğlu penaltı atışında topu ağlara gönderiyor.
90. Dakika
Iustin Doicaru rakip yarı alanın ortalarında uzak mesafeden şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.
90. Dakika
Ege Yıldıırm altıpas üzerinden şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.
89. Dakika
Çaykur Rizespor takımında Zakaria Ariss, sarı kart görüyor.
87. Dakika
Efkan Bekiroğlu ile Göztepe takımı köşe vuruşu kullanacak.
87. Dakika
Çaykur Rizespor takımında oyuncu değişikliği; Ibrahim Olawoyin oyundan çıkarken Moussa Diakite oyuna giren isim.
85. Dakika
Göztepe takımında Taha Altıkardeş, sarı kart görüyor.
80. Dakika
Golün asistini yapan isim Mithat Pala.
80. Dakika
GOL! Iustin Doicaru Çaykur Rizespor takımını öne geçiren golü atıyor.
79. Dakika
Sinclair Armstrong tarafından çekilen şutu kaleci kurtarıyor.
79. Dakika
Göztepe takımında Bekir Turaç Böke hakem Oğuzhan Çakır tarafından sarı kart ile cezalandırılıyor.
78. Dakika
Ceza sahası içinde topla buluşan Modibo Sagnan, altıpas üzerinden vuruşunu yapıyor,savunma araya girerek tehlikeyi önlüyor.
78. Dakika
Çaykur Rizespor, Can Bozdoğan ile köşe vuruşu kullanıyor.
76. Dakika
Göztepe takımının teknik direktörü, oyuncu değişikliği ile maça müdahale ediyor. Juan çıkıyor ve yerine Sinclair Armstrong oyuna giriyor.
76. Dakika
Göztepe takımının teknik direktörü, oyuncu değişikliği ile maça müdahale ediyor. Janderson çıkıyor ve yerine Bekir Turaç Böke oyuna giriyor.
75. Dakika
Alexis Antunes önemli bir poziyonu değerlendiremiyor. Ceza sahası sol iç çaprazında Alexis Antunes tarafından çekilen şut kaleyi bulmuyor.
74. Dakika
Göztepe takımının teknik direktörü, oyuncu değişikliği ile maça müdahale ediyor. Rhaldney Gomes çıkıyor ve yerine Alexis Antunes oyuna giriyor.
72. Dakika
Çaykur Rizespor için Ahmed Kutucu şut atıyor. Kaleci kurtarıyor.
72. Dakika
Çaykur Rizespor için Ali Sowe şut atıyor. Kaleci kurtarıyor.
70. Dakika
Can Bozdoğan, gol pasını veren isim.
70. Dakika
GOL! Çaykur Rizespor takımında golün adı Ibrahim Olawoyin.
69. Dakika
Göztepe takımında Rhaldney Gomes, sarı kart görüyor.
68. Dakika
Çaykur Rizespor takımında oyuncu değişikliği; Qazim Laci oyundan çıkarken Can Bozdoğan oyuna giren isim.
68. Dakika
Çaykur Rizespor takımı Iustin Doicaru ile gol fırsatını değerlendiremiyor. Ceza sahası sağ iç çaprazında Iustin Doicaru tarafından çekilen şut auta gidiyor.
65. Dakika
Göztepe takımında oyuncu değişikliği; Alex Matos oyundan çıkarken Faustino Anjorin oyuna giren isim.
65. Dakika
Göztepe takımında oyuncu değişikliği; Andre Henrique oyundan çıkarken Efkan Bekiroğlu oyuna giren isim.
64. Dakika
Ege Yıldıırm altıpas üzerinden şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.
64. Dakika
Hakem ofsayt gerekçesiyle oyunu durduruyor. Rakip ceza sahasında ofsayta düşen oyuncu Juan
64. Dakika
Göztepe takımı korner kullanacak.
64. Dakika
GOL! Juan ile Göztepe farkı 2'ye çıkarıyor.
58. Dakika
Çaykur Rizespor takımının teknik direktörü, oyuncu değişikliği ile maça müdahale ediyor. Emrecan Bulut çıkıyor ve yerine Iustin Doicaru oyuna giriyor.
58. Dakika
Çaykur Rizespor takımının teknik direktörü, oyuncu değişikliği ile maça müdahale ediyor. Tayyip Talha Sanuç çıkıyor ve yerine Ahmed Kutucu oyuna giriyor.
57. Dakika
Hakem oyunu ofsayt gerekçesiyle bir kez daha durduruyor. Sol köşe bayrağına yakın bir bölgede ofsayta düşen oyuncu Qazim Laci
58. Dakika
Çaykur Rizespor takımının teknik direktörü, oyuncu değişikliği ile maça müdahale ediyor. Tayyip Talha Sanuç çıkıyor ve yerine Zakaria Ariss oyuna giriyor.
56. Dakika
Çaykur Rizespor takımı bu dakikada tabelayı değiştirme fırsatına yaklaşıyor ancak ceza sahası içi sol çaprazından Mithat Pala tarafından çekilen şut defansın müdahalesiyle engelleniyor.
55. Dakika
Bu dakikada Göztepe takımı gole yaklaşıyor ancak ceza sahasının dışından kaleyi sol çaprazdan gören bir noktadan çekilen şut çerçeveyi bulmuyor.Şutu çeken isim Alex Matos
53. Dakika
Juan önemli bir poziyonu değerlendiremiyor. Ceza sahası sol iç çaprazında topla buluşan Juan tarafından çekilen şut defansın müdahalesiyle engelleniyor.
53. Dakika
Rhaldney Gomes rakip yarı alanın ortalarında uzak mesafeden şansını deniyor ancak savunmaya çarpan top tehlikeli bölgeden uzaklaşıyor.
53. Dakika
Göztepe takımı Alex Matos ile gol fırsatını değerlendiremiyor. Ceza sahasının dışından kaleyi sağ çaprazdan gören bir noktadan Alex Matos tarafından çekilen şut defansın müdahalesiyle engelleniyor.
51. Dakika
Göztepe için Janderson şut atıyor. Kaleci kurtarıyor.
49. Dakika
Çaykur Rizespor takımı korner kullanacak.
46. Dakika
Hakem ikinci yarıyı başlatıyor.
45. Dakika
Hakem müsabakanın ilk yarısını bitiriyor
43. Dakika
Janderson tarafından çekilen şutu kaleci kurtarıyor.
42. Dakika
Rhaldney Gomes tarafından çekilen şutu kaleci kurtarıyor.
42. Dakika
Göztepe takımı Andre Henrique ile gol fırsatını değerlendiremiyor. Ceza sahası sol iç çaprazında Andre Henrique tarafından çekilen şut defansın müdahalesiyle engelleniyor.
42. Dakika
Juan tarafından çekilen şutu kaleci kurtarıyor.
40. Dakika
Mithat Pala rakip yarı alanın ortalarında uzak mesafeden şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.
38. Dakika
Göztepe için Taha Altıkardeş şut atıyor. Kaleci kurtarıyor.
36. Dakika
Rhaldney Gomes, rakip ceza sahasına girmeden vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.
35. Dakika
Göztepe için Janderson şut atıyor. Kaleci kurtarıyor.
34. Dakika
Göztepe takımı bu dakikada tabelayı değiştirme fırsatına yaklaşıyor ancak ceza sahasının dışından kaleyi sağ çaprazdan gören bir noktadan Juan tarafından çekilen şut defansın müdahalesiyle engelleniyor.
34. Dakika
Bu dakikada Göztepe takımı gole yaklaşıyor ancak ceza sahasının dışından kaleyi sol çaprazdan gören bir noktadan çekilen şut çerçeveyi bulmuyor.Şutu çeken isim Taha Altıkardeş
29. Dakika
Janderson rakip yarı alanın ortalarında topla buluşuyor ancak öncesinde yardımcı hakem ofsaytı işaret ediyor.
28. Dakika
Sağ kanatta korner bayrağına yakın bir noktada Taha Şahin için ofsayt bayrağı kalkıyor.
27. Dakika
Bu dakikada Çaykur Rizespor takımı gole yaklaşıyor ancak ceza sahasının dışından kaleyi sol çaprazdan gören bir noktadan çekilen şut defansın müdahalesiyle engelleniyor.Şutu çeken isim Emrecan Bulut
23. Dakika
Göztepe takımı korner kullanacak.
22. Dakika
Göztepe takımı Alex Matos ile gol fırsatını değerlendiremiyor. Ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören bir noktadan Alex Matos tarafından çekilen şut defansın müdahalesiyle engelleniyor.
21. Dakika
Andre Henrique altıpas üzerinden şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.
21. Dakika
Göztepe takımı korner kullanacak.
18. Dakika
Göztepe takımında Alex Matos hakem Oğuzhan Çakır tarafından sarı kart ile cezalandırılıyor.
17. Dakika
Ceza sahası içinde topla buluşan Malcom Bokele, altıpas üzerinden vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.
16. Dakika
Göztepe takımında Arda Kurtulan hakem Oğuzhan Çakır tarafından sarı kart ile cezalandırılıyor.
13. Dakika
Richard Akonnor, rakip yarı alanın ortalarında uzak mesafeden vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.
10. Dakika
Hakem ofsayt gerekçesiyle oyunu durduruyor. Rakip ceza sahasının sağ köşesinde ofsayta düşen oyuncu Juan
9. Dakika
Taha Şahin ile Çaykur Rizespor takımı köşe vuruşu kullanacak.
9. Dakika
Bu dakikada Çaykur Rizespor takımı gole yaklaşıyor ancak ceza sahasının dışından kaleyi sol çaprazdan gören bir noktadan çekilen şut defansın müdahalesiyle engelleniyor.Şutu çeken isim Mithat Pala
3. Dakika
GOL! Arda Kurtulan Göztepe takımını öne geçiren golü atıyor.
2. Dakika
Richard Akonnor önemli bir poziyonu değerlendiremiyor. Ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören bir noktadan Richard Akonnor tarafından çekilen şut kaleyi bulmuyor.
1. Dakika
Hakem, maçın ilk düdüğünü çalıyor ve maç başlıyor.
18:59
Göztepe - Çaykur Rizespor maçının kadroları açıklandı.
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05:00 - 20 Eylül 2026
Ali Sowe soruları yanıtlarken çim sulama sistemi açılırsa 👀
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05:00 - 20 Eylül 2026
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