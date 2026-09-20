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(Özet) Göztepe - Çaykur Rizespor Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları
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(Özet) Göztepe - Çaykur Rizespor Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

Göztepe, evinde ağırladığı Çaykur Rizespor ile 2-2 berabere kalarak galibiyet hasretine devam etti. Dram dolu maçta Efkan Bekiroğlu son dakikada penaltı golüyle eşitliği sağladı.

Burak Kavuncu

Maç Skoru

Yayıncı Kuruluş beIN Sports 2
Stadyum ISONEM Park Gürsel Aksel Spor ve Sağlıklı Yaşam Merkezi
Hakem Oğuzhan Çakır
Göztepe Göztepe
2
MS
2
Çaykur Rizespor Çaykur Rizespor
3' Arda Kurtulan90' Efkan Bekiroğlu70' Ibrahim Olawoyin80' Iustin Doicaru
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90. Dakika

MAÇ BİTTİ

Hakem, maçın son düdüğünü çalıyor. Maç sonucu; Göztepe: 2 - Çaykur Rizespor: 2

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90. Dakika

PENALTI GOLÜ | GÖZTEPE

GOL! Efkan Bekiroğlu penaltı atışında topu ağlara gönderiyor.

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90. Dakika

İSABETSİZ ŞUT | ÇAYKUR RİZESPOR

Iustin Doicaru rakip yarı alanın ortalarında uzak mesafeden şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.

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90. Dakika

İSABETSİZ ŞUT | GÖZTEPE

Ege Yıldıırm altıpas üzerinden şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.

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89. Dakika

SARI KART | ÇAYKUR RİZESPOR

Çaykur Rizespor takımında Zakaria Ariss, sarı kart görüyor.

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87. Dakika

KORNER | GÖZTEPE

Efkan Bekiroğlu ile Göztepe takımı köşe vuruşu kullanacak.

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87. Dakika

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ | ÇAYKUR RİZESPOR

Çaykur Rizespor takımında oyuncu değişikliği; Ibrahim Olawoyin oyundan çıkarken Moussa Diakite oyuna giren isim.

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85. Dakika

SARI KART | GÖZTEPE

Göztepe takımında Taha Altıkardeş, sarı kart görüyor.

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80. Dakika

ASİST | ÇAYKUR RİZESPOR

Golün asistini yapan isim Mithat Pala.

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80. Dakika

GOL | ÇAYKUR RİZESPOR

GOL! Iustin Doicaru Çaykur Rizespor takımını öne geçiren golü atıyor.

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79. Dakika

İSABETLİ ŞUT | GÖZTEPE

Sinclair Armstrong tarafından çekilen şutu kaleci kurtarıyor.

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79. Dakika

SARI KART | GÖZTEPE

Göztepe takımında Bekir Turaç Böke hakem Oğuzhan Çakır tarafından sarı kart ile cezalandırılıyor.

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78. Dakika

ENGELLENEN ŞUT | ÇAYKUR RİZESPOR

Ceza sahası içinde topla buluşan Modibo Sagnan, altıpas üzerinden vuruşunu yapıyor,savunma araya girerek tehlikeyi önlüyor.

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78. Dakika

KORNER | ÇAYKUR RİZESPOR

Çaykur Rizespor, Can Bozdoğan ile köşe vuruşu kullanıyor.

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76. Dakika

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ | GÖZTEPE

Göztepe takımının teknik direktörü, oyuncu değişikliği ile maça müdahale ediyor. Juan çıkıyor ve yerine Sinclair Armstrong oyuna giriyor.

Canlı Maç Anlatımı icon

76. Dakika

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ | GÖZTEPE

Göztepe takımının teknik direktörü, oyuncu değişikliği ile maça müdahale ediyor. Janderson çıkıyor ve yerine Bekir Turaç Böke oyuna giriyor.

Canlı Maç Anlatımı icon

75. Dakika

İSABETSİZ ŞUT | GÖZTEPE

Alexis Antunes önemli bir poziyonu değerlendiremiyor. Ceza sahası sol iç çaprazında Alexis Antunes tarafından çekilen şut kaleyi bulmuyor.

Canlı Maç Anlatımı icon

74. Dakika

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ | GÖZTEPE

Göztepe takımının teknik direktörü, oyuncu değişikliği ile maça müdahale ediyor. Rhaldney Gomes çıkıyor ve yerine Alexis Antunes oyuna giriyor.

Canlı Maç Anlatımı icon

72. Dakika

İSABETLİ ŞUT | ÇAYKUR RİZESPOR

Çaykur Rizespor için Ahmed Kutucu şut atıyor. Kaleci kurtarıyor.

Canlı Maç Anlatımı icon

72. Dakika

İSABETLİ ŞUT | ÇAYKUR RİZESPOR

Çaykur Rizespor için Ali Sowe şut atıyor. Kaleci kurtarıyor.

Canlı Maç Anlatımı icon

70. Dakika

ASİST | ÇAYKUR RİZESPOR

Can Bozdoğan, gol pasını veren isim.

Canlı Maç Anlatımı icon

70. Dakika

GOL | ÇAYKUR RİZESPOR

GOL! Çaykur Rizespor takımında golün adı Ibrahim Olawoyin.

Canlı Maç Anlatımı icon

69. Dakika

SARI KART | GÖZTEPE

Göztepe takımında Rhaldney Gomes, sarı kart görüyor.

Canlı Maç Anlatımı icon

68. Dakika

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ | ÇAYKUR RİZESPOR

Çaykur Rizespor takımında oyuncu değişikliği; Qazim Laci oyundan çıkarken Can Bozdoğan oyuna giren isim.

Canlı Maç Anlatımı icon

68. Dakika

İSABETSİZ ŞUT | ÇAYKUR RİZESPOR

Çaykur Rizespor takımı Iustin Doicaru ile gol fırsatını değerlendiremiyor. Ceza sahası sağ iç çaprazında Iustin Doicaru tarafından çekilen şut auta gidiyor.

Canlı Maç Anlatımı icon

65. Dakika

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ | GÖZTEPE

Göztepe takımında oyuncu değişikliği; Alex Matos oyundan çıkarken Faustino Anjorin oyuna giren isim.

Canlı Maç Anlatımı icon

65. Dakika

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ | GÖZTEPE

Göztepe takımında oyuncu değişikliği; Andre Henrique oyundan çıkarken Efkan Bekiroğlu oyuna giren isim.

Canlı Maç Anlatımı icon

64. Dakika

İSABETSİZ ŞUT | GÖZTEPE

Ege Yıldıırm altıpas üzerinden şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.

Canlı Maç Anlatımı icon

64. Dakika

OFSAYT | GÖZTEPE

Hakem ofsayt gerekçesiyle oyunu durduruyor. Rakip ceza sahasında ofsayta düşen oyuncu Juan

Canlı Maç Anlatımı icon

64. Dakika

KORNER | GÖZTEPE

Göztepe takımı korner kullanacak.

Canlı Maç Anlatımı icon

64. Dakika

GOL | GÖZTEPE

GOL! Juan ile Göztepe farkı 2'ye çıkarıyor.

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58. Dakika

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ | ÇAYKUR RİZESPOR

Çaykur Rizespor takımının teknik direktörü, oyuncu değişikliği ile maça müdahale ediyor. Emrecan Bulut çıkıyor ve yerine Iustin Doicaru oyuna giriyor.

Canlı Maç Anlatımı icon

58. Dakika

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ | ÇAYKUR RİZESPOR

Çaykur Rizespor takımının teknik direktörü, oyuncu değişikliği ile maça müdahale ediyor. Tayyip Talha Sanuç çıkıyor ve yerine Ahmed Kutucu oyuna giriyor.

Canlı Maç Anlatımı icon

57. Dakika

OFSAYT | ÇAYKUR RİZESPOR

Hakem oyunu ofsayt gerekçesiyle bir kez daha durduruyor. Sol köşe bayrağına yakın bir bölgede ofsayta düşen oyuncu Qazim Laci

Canlı Maç Anlatımı icon

58. Dakika

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ | ÇAYKUR RİZESPOR

Çaykur Rizespor takımının teknik direktörü, oyuncu değişikliği ile maça müdahale ediyor. Tayyip Talha Sanuç çıkıyor ve yerine Zakaria Ariss oyuna giriyor.

Canlı Maç Anlatımı icon

56. Dakika

ENGELLENEN ŞUT | ÇAYKUR RİZESPOR

Çaykur Rizespor takımı bu dakikada tabelayı değiştirme fırsatına yaklaşıyor ancak ceza sahası içi sol çaprazından Mithat Pala tarafından çekilen şut defansın müdahalesiyle engelleniyor.

Canlı Maç Anlatımı icon

55. Dakika

İSABETSİZ ŞUT | GÖZTEPE

Bu dakikada Göztepe takımı gole yaklaşıyor ancak ceza sahasının dışından kaleyi sol çaprazdan gören bir noktadan çekilen şut çerçeveyi bulmuyor.Şutu çeken isim Alex Matos

Canlı Maç Anlatımı icon

53. Dakika

ENGELLENEN ŞUT | GÖZTEPE

Juan önemli bir poziyonu değerlendiremiyor. Ceza sahası sol iç çaprazında topla buluşan Juan tarafından çekilen şut defansın müdahalesiyle engelleniyor.

Canlı Maç Anlatımı icon

53. Dakika

ENGELLENEN ŞUT | GÖZTEPE

Rhaldney Gomes rakip yarı alanın ortalarında uzak mesafeden şansını deniyor ancak savunmaya çarpan top tehlikeli bölgeden uzaklaşıyor.

Canlı Maç Anlatımı icon

53. Dakika

ENGELLENEN ŞUT | GÖZTEPE

Göztepe takımı Alex Matos ile gol fırsatını değerlendiremiyor. Ceza sahasının dışından kaleyi sağ çaprazdan gören bir noktadan Alex Matos tarafından çekilen şut defansın müdahalesiyle engelleniyor.

Canlı Maç Anlatımı icon

51. Dakika

İSABETLİ ŞUT | GÖZTEPE

Göztepe için Janderson şut atıyor. Kaleci kurtarıyor.

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49. Dakika

KORNER | ÇAYKUR RİZESPOR

Çaykur Rizespor takımı korner kullanacak.

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46. Dakika

İKİNCİ YARI BAŞLADI

Hakem ikinci yarıyı başlatıyor.

Canlı Maç Anlatımı icon

45. Dakika

İLK YARI SONU

Hakem müsabakanın ilk yarısını bitiriyor

Canlı Maç Anlatımı icon

43. Dakika

İSABETLİ ŞUT | GÖZTEPE

Janderson tarafından çekilen şutu kaleci kurtarıyor.

Canlı Maç Anlatımı icon

42. Dakika

İSABETLİ ŞUT | GÖZTEPE

Rhaldney Gomes tarafından çekilen şutu kaleci kurtarıyor.

Canlı Maç Anlatımı icon

42. Dakika

ENGELLENEN ŞUT | GÖZTEPE

Göztepe takımı Andre Henrique ile gol fırsatını değerlendiremiyor. Ceza sahası sol iç çaprazında Andre Henrique tarafından çekilen şut defansın müdahalesiyle engelleniyor.

Canlı Maç Anlatımı icon

42. Dakika

İSABETLİ ŞUT | GÖZTEPE

Juan tarafından çekilen şutu kaleci kurtarıyor.

Canlı Maç Anlatımı icon

40. Dakika

İSABETSİZ ŞUT | ÇAYKUR RİZESPOR

Mithat Pala rakip yarı alanın ortalarında uzak mesafeden şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.

Canlı Maç Anlatımı icon

38. Dakika

İSABETLİ ŞUT | GÖZTEPE

Göztepe için Taha Altıkardeş şut atıyor. Kaleci kurtarıyor.

Canlı Maç Anlatımı icon

36. Dakika

İSABETSİZ ŞUT | GÖZTEPE

Rhaldney Gomes, rakip ceza sahasına girmeden vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.

Canlı Maç Anlatımı icon

35. Dakika

İSABETLİ ŞUT | GÖZTEPE

Göztepe için Janderson şut atıyor. Kaleci kurtarıyor.

Canlı Maç Anlatımı icon

34. Dakika

ENGELLENEN ŞUT | GÖZTEPE

Göztepe takımı bu dakikada tabelayı değiştirme fırsatına yaklaşıyor ancak ceza sahasının dışından kaleyi sağ çaprazdan gören bir noktadan Juan tarafından çekilen şut defansın müdahalesiyle engelleniyor.

Canlı Maç Anlatımı icon

34. Dakika

İSABETSİZ ŞUT | GÖZTEPE

Bu dakikada Göztepe takımı gole yaklaşıyor ancak ceza sahasının dışından kaleyi sol çaprazdan gören bir noktadan çekilen şut çerçeveyi bulmuyor.Şutu çeken isim Taha Altıkardeş

Canlı Maç Anlatımı icon

29. Dakika

OFSAYT | GÖZTEPE

Janderson rakip yarı alanın ortalarında topla buluşuyor ancak öncesinde yardımcı hakem ofsaytı işaret ediyor.

Canlı Maç Anlatımı icon

28. Dakika

OFSAYT | ÇAYKUR RİZESPOR

Sağ kanatta korner bayrağına yakın bir noktada Taha Şahin için ofsayt bayrağı kalkıyor.

Canlı Maç Anlatımı icon

27. Dakika

ENGELLENEN ŞUT | ÇAYKUR RİZESPOR

Bu dakikada Çaykur Rizespor takımı gole yaklaşıyor ancak ceza sahasının dışından kaleyi sol çaprazdan gören bir noktadan çekilen şut defansın müdahalesiyle engelleniyor.Şutu çeken isim Emrecan Bulut

Canlı Maç Anlatımı icon

23. Dakika

KORNER | GÖZTEPE

Göztepe takımı korner kullanacak.

Canlı Maç Anlatımı icon

22. Dakika

ENGELLENEN ŞUT | GÖZTEPE

Göztepe takımı Alex Matos ile gol fırsatını değerlendiremiyor. Ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören bir noktadan Alex Matos tarafından çekilen şut defansın müdahalesiyle engelleniyor.

Canlı Maç Anlatımı icon

21. Dakika

İSABETSİZ ŞUT | GÖZTEPE

Andre Henrique altıpas üzerinden şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.

Canlı Maç Anlatımı icon

21. Dakika

KORNER | GÖZTEPE

Göztepe takımı korner kullanacak.

Canlı Maç Anlatımı icon

18. Dakika

SARI KART | GÖZTEPE

Göztepe takımında Alex Matos hakem Oğuzhan Çakır tarafından sarı kart ile cezalandırılıyor.

Canlı Maç Anlatımı icon

17. Dakika

İSABETSİZ ŞUT | GÖZTEPE

Ceza sahası içinde topla buluşan Malcom Bokele, altıpas üzerinden vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.

Canlı Maç Anlatımı icon

16. Dakika

SARI KART | GÖZTEPE

Göztepe takımında Arda Kurtulan hakem Oğuzhan Çakır tarafından sarı kart ile cezalandırılıyor.

Canlı Maç Anlatımı icon

13. Dakika

İSABETSİZ ŞUT | GÖZTEPE

Richard Akonnor, rakip yarı alanın ortalarında uzak mesafeden vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.

Canlı Maç Anlatımı icon

10. Dakika

OFSAYT | GÖZTEPE

Hakem ofsayt gerekçesiyle oyunu durduruyor. Rakip ceza sahasının sağ köşesinde ofsayta düşen oyuncu Juan

Canlı Maç Anlatımı icon

9. Dakika

KORNER | ÇAYKUR RİZESPOR

Taha Şahin ile Çaykur Rizespor takımı köşe vuruşu kullanacak.

Canlı Maç Anlatımı icon

9. Dakika

ENGELLENEN ŞUT | ÇAYKUR RİZESPOR

Bu dakikada Çaykur Rizespor takımı gole yaklaşıyor ancak ceza sahasının dışından kaleyi sol çaprazdan gören bir noktadan çekilen şut defansın müdahalesiyle engelleniyor.Şutu çeken isim Mithat Pala

Canlı Maç Anlatımı icon

3. Dakika

GOL | GÖZTEPE

GOL! Arda Kurtulan Göztepe takımını öne geçiren golü atıyor.

Canlı Maç Anlatımı icon

2. Dakika

İSABETSİZ ŞUT | GÖZTEPE

Richard Akonnor önemli bir poziyonu değerlendiremiyor. Ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören bir noktadan Richard Akonnor tarafından çekilen şut kaleyi bulmuyor.

Canlı Maç Anlatımı icon

1. Dakika

MAÇ BAŞLADI

Hakem, maçın ilk düdüğünü çalıyor ve maç başlıyor.

18:59

KADROLAR AÇIKLANDI !

Göztepe - Çaykur Rizespor maçının kadroları açıklandı.

17:00 - 20 Eylül 2026

(ÖZET) ÇAYKUR RİZESPOR - CORENDON ALANYASPOR MAÇI ÖZETİ VE TÜM ÖNEMLİ ANLARI

(Özet) Göztepe - Çaykur Rizespor Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları 1
Çaykur Rizespor, Corendon Alanyaspor karşısında 1-0'lık bir yenilgi alarak evinde hayal kırıklığı yaşadı. Maçın öncesinde büyük bir heyecan vardı.

17:00 - 20 Eylül 2026

SÜPER LİG'DE GALİBİYETİ OLMAYAN TEK TAKIM GÖZTEPE

(Özet) Göztepe - Çaykur Rizespor Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları 2
Süper Lig'de 5'inci hafta maçında Corendon Alanyaspor'la deplasmanda 2-2 berabere kalan Göztepe şu ana kadar 18 takım arasından galibiyet alamayan tek takım oldu.

13:00 - 20 Eylül 2026

EYÜPSPOR - ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI ÖNCESİ: SAKATLAR, SON DURUM VE İSTATİSTİKLER

(Özet) Göztepe - Çaykur Rizespor Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları 3
Eyüpspor ve Çaykur Rizespor, 12 Eylül'de Trendyol Süper Lig'de karşı karşıya geliyor. Maç öncesi son istatistikleri ve önemli detayları haberimizde derledik.

13:00 - 20 Eylül 2026

GÖZTEPE KABUSU HATIRLADI

(Özet) Göztepe - Çaykur Rizespor Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları 4
Trendyol Süper Lig'de son olarak deplasmanda Corendon Alanyaspor'la 2-2 berabere kalıp 2 puanla dibe demir atan ve galibiyetle tanışamayan tek takım olan Göztepe, 5 sezon sonra düşme hattını gördü.

09:00 - 20 Eylül 2026

ÇAYKUR RİZESPOR'DAN EYÜPSPOR DEPLASMANINDA KRİTİK GALİBİYET!

(Özet) Göztepe - Çaykur Rizespor Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları 5
Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Eyüpspor deplasmanından 2-0'lık galibiyetle ayrıldı. Ali Sowe ve Emrecan Bulut'un golleriyle kazanan Rize ekibinde Valentin Mihaila, 44. dakikada kırmızı kart gördü.

09:00 - 20 Eylül 2026

LİGDE SON SIRADA OLAN GÖZTEPE'DE STOİLOV İÇİN KARAR VERİLDİ!

(Özet) Göztepe - Çaykur Rizespor Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları 6
Süper Lig'de sezona istediği başlangıcı yapamayan ve 5 hafta sonunda 2 puanla son sıraya gerileyen Göztepe'de teknik direktör Stanimir Stoilov'un geleceği netleşti.

05:00 - 20 Eylül 2026

ALİ SOWE SORULARI YANITLARKEN ÇİM SULAMA SİSTEMİ AÇILIRSA 👀

(Özet) Göztepe - Çaykur Rizespor Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları 7
Ali Sowe soruları yanıtlarken çim sulama sistemi açılırsa 👀

05:00 - 20 Eylül 2026

GÖZTEPE - ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI ÖNCESİ: SAKATLAR, SON DURUM VE İSTATİSTİKLER

(Özet) Göztepe - Çaykur Rizespor Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları 8
Göztepe ile Çaykur Rizespor, 20 Eylül 2026'da karşı karşıya geliyor. Her iki takım da sezonun başlangıcında farklı hedefler peşinde. Maç öncesi son istatistikleri ve önemli detayları haberimizde derledik.

05:00 - 20 Eylül 2026

ALİ SOWE SORULARI YANITLARKEN ÇİM SULAMA SİSTEMİ AÇILIRSA 👀

(Özet) Göztepe - Çaykur Rizespor Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları 7
Ali Sowe soruları yanıtlarken çim sulama sistemi açılırsa 👀

05:00 - 20 Eylül 2026

GÖZTEPE - ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI ÖNCESİ: SAKATLAR, SON DURUM VE İSTATİSTİKLER

(Özet) Göztepe - Çaykur Rizespor Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları 8
Göztepe ile Çaykur Rizespor, 20 Eylül 2026'da karşı karşıya geliyor. Her iki takım da sezonun başlangıcında farklı hedefler peşinde. Maç öncesi son istatistikleri ve önemli detayları haberimizde derledik.

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Anahtar Kelimeler:
Çaykur Rizespor Göztepe
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